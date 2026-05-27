Bingöl\'de Kurban Bayramı Namazı Coşkusu

Bingöl'de vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Bayram namazı öncesinde camileri dolduran vatandaşlar, namaz öncesi dua edip sonrasında bayram hutbesini dinledi. Kent genelindeki camilerde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar saf tutarak Kurban Bayramı namazını eda etti.

Namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuna vurgu yaptı. - BİNGÖL