Bingöl'de Soğuk Havalar Bitki Çayı Talebini Artırdı
Bingöl'de Soğuk Havalar Bitki Çayı Talebini Artırdı

Bingöl\'de Soğuk Havalar Bitki Çayı Talebini Artırdı
20.10.2025 10:42
Soğuyan hava ile Bingöllüler, bağışıklık güçlendirmek için bitki çaylarına yöneldi.

Bingöl'de soğuyan havalarla birlikte vatandaşlar, bağışıklıklarını yüksek tutmak için bitki çaylarına yöneldi.

Bingöl'de havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmasıyla vatandaşlar, bağışıklık sitemini yüksek için bitkisel ürünlere yöneldi. Aktarlara akın eden vatandaşlar, kış çayı, ıhlamur, tarçın, zencefil ve kuşburnu gibi ürünler almaya başladı. Paket halinde satılan bitkisel ürünlere de talep olduğu görüldü.

Aktar Ömer Ayri, havaların soğumasıyla bitki çaylarına olan talebin arttığını belirterek, "Hastalıklara yakalanmadan önce bağışıklığı güçlendirmek adına zencefil, ıhlamur, karışık bitki çayları gibi çayların her evde bulunmasını tavsiye ediyoruz. Gecelerin uzamasıyla beraber kuruyemişlere de talep arttı. Çiğ kuru yemişleri daha çok tavsiye ediyoruz, sağlık açısından daha iyi. Bitki çaylarını ve kuruyemişleri kullanarak kışı daha sağlıklı atlatabiliriz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

