Yılanların dans ettiğini gören Çamuka, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Bölgelerinde benzer yılanların fazla olduğunu aktaran Çamuka, ilk defa da yılanların dansına şahit olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Bingöl, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bingöl'de yılanların dansı görüntülendi - Son Dakika

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