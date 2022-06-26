Bingöl'de yılanların dansı görüntülendi
BİNGÖL - Bingöl'ün Sancaklı köyünde birbirine sarılı iki yılanın dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Merkeze bağlı bağlı Sancaklı köyündeki bahçesine giden Orhan Çamuka, otların arasında iki siyah yılanın birbirlerine sarılı olduğunu gördü.
Yılanların dans ettiğini gören Çamuka, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Bölgelerinde benzer yılanların fazla olduğunu aktaran Çamuka, ilk defa da yılanların dansına şahit olduğunu belirtti.
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