Bingöl'deki Canlı Hayvan Pazarında Durgunluk

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Kurban Bayramı arefesi olmasına rağmen Bingöl'deki canlı hayvan pazarındaki durgunluk dikkat çekti.

Bingöl'de çevre yolu kenarında bulunan canlı hayvan pazarı, yaklaşık 10 gündür besicilerini ağırlıyor. Küçükbaş hayvanların 10 ila 20 bin arasında, büyükbaşların ise 70 ila 150 bin lira arasında olduğu pazarda, son yılların en durgun günleri yaşanıyor. Kurban Bayramının arifesinde olunması rağmen sabah saatlerinde durgunluğun olduğu pazarda, besiciler kurban almaya gelecek olan vatandaşları sabırla bekliyor.

Kurban satışlarının geçen yıllara göre düşüş gösterdiğini ve bu yılın durağan geçtiğini belirten Canlı Hayvan Pazarı Müdürü Sami Kaysadu, "10 güne yakındır pazarımız açık ve aktif halde. Bütün üreticilerimiz hayvanlarını getirip yerleştirdi. Lakin bu yılki kurban satışları geçen senelere göre bayağı düşük görünüyor. Bugün arife günü ve önümüzde 4 günlük süreç var. Bakalım inşallah üreticilerimiz bu hayvanlarını satacak müşterilerini bulurlar" dedi.

10 gün içinde 4 tane küçükbaş hayvan satan besici Fahrettin Kayaalp ise, "Geçen sene iyi sattık ama bu sene daha 4 tane sattık. Piyasa çok durgun. Bundan sonra ne olacağı belli değil" diye konuştu.

Besiciler, kurban bayramı boyunca canlı hayvan pazarında müşterilerini beklemeye devam edecek. - BİNGÖL