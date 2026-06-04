Genç ilçesinde toplumsal sorunlara çözüm arayacak istişare meclisi kuruldu - Son Dakika
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Genç ilçesinde toplumsal sorunlara çözüm arayacak istişare meclisi kuruldu

Genç ilçesinde toplumsal sorunlara çözüm arayacak istişare meclisi kuruldu
04.06.2026 14:05  Güncelleme: 14:08
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Bingöl'ün Genç ilçesinde toplumsal konulara ortak akıl geliştirmek amacıyla 'Genç İstişare Meclisi' kuruldu. İlk toplantıda uyuşturucuyla mücadele ve ahlaki değerler ele alındı.

Bingöl'ün Çemişgezek ilçesinde toplumsal konulara yönelik ortak akıl oluşturmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla meclis kuruldu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde "Genç İstişare Meclisi" kuruldu. İlçenin farklı kesimlerinden vatandaşların yer aldığı Genç İstişare Meclisi, ilk toplantısını Genç Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya Genç Kaymakamı Muhammet Güzel ile Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar da katıldı. İlk istişare toplantısında meclisin çalışma esasları ve yol haritası ele alınırken, ilçe genelinde öne çıkan toplumsal konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda özellikle uyuşturucu ile mücadele, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve toplumsal ahlaki değerlerin korunmasına yönelik konular öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Katılımcılar, gençler ve ailelere yönelik koruyucu ve bilinçlendirici çalışmaların önemine dikkat çekti. Belirli aralıklarla toplanması planlanan meclisin, ilçenin sosyal yapısını ilgilendiren konularda fikir alışverişinde bulunarak çözüm önerileri geliştirmesi hedefleniyor.

Genç İstişare Meclisi'nin ilerleyen süreçte daha geniş katılımlı bir çalıştay düzenleyerek ilçenin sorunları ve çözüm önerilerini kapsamlı şekilde ele alacağı belirtildi.

Toplantı, katılımcıların meclisin ilçenin huzuru, birlikteliği ve gelişimine katkı sunması yönündeki temennileriyle sona erdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Bingöl, Yaşam, Yerel, Genç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç ilçesinde toplumsal sorunlara çözüm arayacak istişare meclisi kuruldu - Son Dakika

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