Genç ilçesinde toplumsal sorunlara çözüm arayacak istişare meclisi kuruldu

Bingöl'ün Çemişgezek ilçesinde toplumsal konulara yönelik ortak akıl oluşturmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla meclis kuruldu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde "Genç İstişare Meclisi" kuruldu. İlçenin farklı kesimlerinden vatandaşların yer aldığı Genç İstişare Meclisi, ilk toplantısını Genç Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya Genç Kaymakamı Muhammet Güzel ile Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar da katıldı. İlk istişare toplantısında meclisin çalışma esasları ve yol haritası ele alınırken, ilçe genelinde öne çıkan toplumsal konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda özellikle uyuşturucu ile mücadele, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve toplumsal ahlaki değerlerin korunmasına yönelik konular öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Katılımcılar, gençler ve ailelere yönelik koruyucu ve bilinçlendirici çalışmaların önemine dikkat çekti. Belirli aralıklarla toplanması planlanan meclisin, ilçenin sosyal yapısını ilgilendiren konularda fikir alışverişinde bulunarak çözüm önerileri geliştirmesi hedefleniyor.

Genç İstişare Meclisi'nin ilerleyen süreçte daha geniş katılımlı bir çalıştay düzenleyerek ilçenin sorunları ve çözüm önerilerini kapsamlı şekilde ele alacağı belirtildi.

Toplantı, katılımcıların meclisin ilçenin huzuru, birlikteliği ve gelişimine katkı sunması yönündeki temennileriyle sona erdi. - BİNGÖL