Bingöl KYK Yurtlarında El Emeği Sergisi
Bingöl KYK Yurtlarında El Emeği Sergisi
18.05.2026 10:39
KYK yurtlarında kalan öğrenciler, yıl boyunca ürettikleri el emeği ürünlerini sergiledi.

Bingöl'de KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, yıl boyunca katıldıkları kurslarda hazırladıkları el emeği ürünleri düzenlenen sergide görücüye çıkardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bingöl KYK Yurtlarında kalan öğrenciler için açılan kültürel, sanatsal ve sportif kurslar kapsamında hazırlanan çalışmalar, üniversite yerleşkesinde sergilendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte el sanatları ve çeşitli atölyelerde hazırlanan ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bingöl Yurt Hizmetleri Müdürü Zülküf Koçinkağ, "Yurtlarımızda barınan öğrencilerimize sadece otelcilik hizmeti vermiyoruz. Beslenme ve barınmanın yanında el sanatları, sportif, eğitimsel ve kültürel kurslar açıyoruz. Öğrencilerimizin ilimizden mezun olduktan sonra yurtlarımızda barındıkları süre içerisinde sadece barınma hizmeti görsün istemiyoruz. Bunun yanında çeşitli kurslardan faydalansınlar ve buradan gittikleri zaman açmış olduğumuz kurslardan istifade ederek kişisel gelişimlerine katkı sunarak ayrılsınlar istiyoruz. Yıl boyunca yurtlarımıza açtığımız 38 kursumuz var ve bu kurslardan 2 bine yakın öğrencimiz faydalanıyor. Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Öğrencilerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı ürünleri sergilemek istediklerini ifade eden Koçinkağ, "Öğrencilerimizin yaptıkları ürünlerin görünmesini istiyoruz. Eğitim, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllü faaliyetlerde öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu konuda da yaptığımız eğitim, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllü faaliyetlerinde de Türkiye'de birinci sıradayız" diye konuştu.

Sergide yer alan öğrencilerden Esra Eraslan ise kursların kendilerine yeni beceriler kazandırdığını belirterek, "Sadece yurdu otel olarak kullanmak yerine yeni hobiler edinmeye çalışıyoruz. Ben ahşap boyama kursundayım. Bugün burada yaptığımız ürünleri sergiliyoruz. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte öğrencilerin hazırladığı çok sayıda el emeği ürün ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

