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Binlerce kişi 400 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yürüdü

Antalya'da 19 Mayıs coşkusu fener alayı ile zirve yaptı

ANTALYA - Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile kutlandı. Binlerce kişi 400 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yürüdü.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı, milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un 105'inci yıl dönümü ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği fener alayı ile kutlandı. Antalyalıların yoğun katılımıyla gerçekleşen fener alayında binlerce kişi 400 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yürüdü.

Saat 20.00'de Konyaaltı Varyant'tan başlayacak fener alayı için katılımcılar saat 18.30'dan itibaren alana gelmeye başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş güzergahı, tamamen bariyerle kapatıldı. Alana girmek isteyen vatandaşlar polis tarafından iki ayrı arama noktasından geçtikten sonra alana girebildi.

400 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yürüdüler

Binlerce kişi kortejin önündeki 'Cumhuriyet İçin Antalya El Ele' yazılı pankartın arkasında 400 metrelik Türk bayrağı altında yürüyüşe başladı. Ellerinde bayrak ve meşale taşıyan grup, yürüyüş boyunca sloganlar atıp, marşlar söyledi. Konyaaltı Caddesi'nde oturan vatandaşların balkondan izlediği kortej yürüyüşünde, onlarca çocuğun iki bin metrelik yolu yorulmadan yürümesi ilgi topladı. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kutlamalarda, yaklaşık 25 bin kişinin bulunduğu alanda açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 31 Mart seçimlerinde ikinci kez seçilmesini sağlayan Antalyalılara teşekkür etti.

Başkan Böcek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a Çıkarak yaktığı meşalenin 105 yıldır ülkenin yolunu aydınlatmaya devam ettiğini söyleyerek, "Varını yoğunu kaybetmiş, aziz vatanın dört bir yanı işgal altındayken, her şey bitti denildiği anda bile, 7'den 70'e, inançlı Türk halkı, tüm imkansızlıklara rağmen topyekun verdiği mücadeleyle tüm dünyaya örnek olan büyük bir destan yazmıştır. 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Atamızın, siz gençlere en büyük mirasıdır bugün. 19 Mayıs kurtuluşa olan inancın, bağımsızlığın ve özgürlüğün, vazgeçmeyenlerin, pes etmeyenlerin günüdür. Sana söz Atam, kurduğun Cumhuriyeti, bıraktığın emaneti nice yüzyıllara taşıyacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in konuşmasının ardından, sahneye çıkan Buray'a binlerce Antalyalı eşlik etti. Başkan Böcek, Buray'a "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" yazan tablo hediye etti.

Kortej yürüyüşüne Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra CHP Antalya milletvekilleri, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve STK temsilcileri katıldı.