BİNTSO İstişare Toplantısında Yeni Tim Lideri Seçildi - Son Dakika
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BİNTSO İstişare Toplantısında Yeni Tim Lideri Seçildi

BİNTSO İstişare Toplantısında Yeni Tim Lideri Seçildi

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) istişare toplantısında muhtemel afetlerde yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü. Toplantıda ayrıca yeni tim lideri de Ömer Faruk Gürsaçtı seçildi. BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, yeni liderin timin gücüne güç katacağına inandığını belirtirken, Meclis Başkan Vekili Ferhat Baynal da timin başarılı çalışmalar yapacağına olan inancını dile getirdi.

02.07.2024 11:22
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Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) istişare toplantısında muhtemel afetlerde yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü. Toplantıda ayrıca yeni tim lideri de Ömer Faruk Gürsaçtı seçildi.

BİNTSO Meclis Başkan Vekili Ferhat Baynal'ın başkanlığında gerçekleşen arama ve kurtarma istişare toplantısında, Ömer Faruk Gürsaçtı yeni tim lideri olarak seçildi. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, "Öncelikle, vefat eden değerli tim liderimiz Ramazan Küçükhazar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Onun emekleri ve özverisi, timimizin bugünlere gelmesinde büyük rol oynamıştır. Ömer Faruk Gürsaçtı'nın yeni tim lideri olarak seçilmesiyle birlikte, Bingöl TSO arama ve kurtarma timinin gücüne güç katacağına inanıyorum. Yeni liderimizle birlikte, timimizin bölgemizde muhtemel afetlerde hızlı ve etkili müdahalelerde bulunarak birçok hayatı kurtaracağına olan inancımız tamdır. Bu vesileyle, Arama ve Kurtarma Timimize, çalışmalarında başarılar diler, her bir gönüllümüzün fedakarlık ve cesaretini takdirle karşılıyorum" dedi.

Arama ve kurtarma ekibinin muhtemel afetlerde başarılı olacağına inandıklarını belirten Meclis Başkan Vekili Ferhat Baynal ise "Ramazan Küçükhazar'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Ömer Faruk Gürsaçtı'nın yeni tim lideri olarak seçilmesi, timimizin gücüne güç katacaktır. Yeni görevinde kendisine başarılar dilerken, Bingöl TSO Arama ve Kurtarma Timimizin, bölgemizde olası afetlerde etkin ve başarılı çalışmalar yapacağına olan inancımız tamdır" şeklinde açıklamalara yer verdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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