"Bir Belgeselcinin Hicaz'daki 40 Yılı" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Bir Belgeselcinin Hicaz'daki 40 Yılı" fotoğraf sergisi açıldı

12.10.2022 00:58
"Bir Belgeselcinin Hicaz'daki 40 Yılı" fotoğraf sergisi açıldı

Belgesel sanatçısı Ömer Faruk Aksoy'un kutsal topraklarda objektifine yansıyan görüntülerinden oluşan "Bir Belgeselcinin Hicaz'daki 40 Yılı" isimli fotoğraf sergisi TBMM Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi Sanat Galerisi'nde açıldı.

Belgesel sanatçısı Ömer Faruk Aksoy'un kutsal topraklarda objektifine yansıyan görüntülerinden oluşan "Bir Belgeselcinin Hicaz'daki 40 Yılı" isimli fotoğraf sergisi TBMM Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi Sanat Galerisi'nde açıldı. 90 ayrı eserden oluşan sergi 31 Ekim tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

Belgesel ve fotoğraf sanatçısı Ömer Faruk Aksoy'un, Mekke ve Medine'yi de kapsayan Hicaz bölgesinde 1980'li yılların başından itibaren, özel izinlerle çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi "Bir Belgeselcinin Hicaz'daki 40 Yılı" isimli fotoğraf sergisi bugün saat 15.00'da gerçekleşen açılışla sanatseverlerle buluştu. Sanatçı Aksoy Beşiktaş'ta bulunan TBMM Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi Sanat Galerisi'nde sergilenecek olan eserlerin çekimi için özel izinler alındığını belirtti.

"Bu benim hayatımın 40 yılının bir özeti"

Hicaz bölgesinde çektiği fotoğrafları ziyaretçilerle buluşturan sanatçı Ömer Faruk Aksoy, "Bu benim hayatımın 40 yılının bir özeti oluyor. Niyetimiz, hem oralara gitmiş olanların hem de gidemeyenlerin görmek istediklerinin bir kısmını sunmaktır. İnşallah oraya gitmek herkese nasip olur. Oraları gidip görmek resimlerde görmekten çok daha farklı. O ruhaniyeti tatmak çok farklı bir his olduğu için herkesin bunu tatmasını temenni ederim" dedi.

"İlk Müslüman Türk olarak bunu yapmak bize nasip oldu"

Bazı fotoğrafların çok özel izinlerle çekildiğini dile getiren Ömer Faruk Aksoy, "Bu fotoğrafların hemen hemen çoğu çok özel izinlerle çekilmiş fotoğraflardır. Mesela Harem-i Şerif'in, Mescid-i Nebevi'nin içi bomboş görünüyor fotoğraflarda. Çünkü o zamanlar yatsı namazından sabah namazına kadar cami kapalı oluyordu. Biz de o aralıkta özel izinler alarak fotoğrafları çektik. Helikopter çekimleri de çok mühim. Benim çok kullandığım, dünyanın en sofistike helikopter çekim cihazlarından oluşan, Alman İngiliz ve Amerikalıların oluşturduğu bir sistem olan sineflexi kullanan ilk Müslüman Türk olmak da bize nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Genişletme çalışmaları ve düzenlemeler nedeniyle sürekli değişen Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin değişim ve dönüşüm sürecine herkesin şahit olmasını sağlayan sergi, ecdadımızın kutsal topraklarda inşa ettiği tarihi eserleri, yapılan ilaveleri, ibadethanelerdeki benzersiz hatları ve eşsiz katkıları gözler önüne seriyor.

Genişletme çalışmaları ve düzenlemeler nedeniyle sürekli değişen Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin değişim ve dönüşüm sürecine herkesin şahit olmasını sağlayan sergi, 31 Ekim'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
'Bir Belgeselcinin Hicaz'daki 40 Yılı' fotoğraf sergisi açıldı 'Bir Belgeselcinin Hicaz'daki 40 Yılı' fotoğraf sergisi açıldı
Kaynak: İHA

Ömer Faruk Aksoy, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Bir Belgeselcinin Hicaz'daki 40 Yılı' fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 02:13:34. #1.12#
SON DAKİKA: "Bir Belgeselcinin Hicaz'daki 40 Yılı" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement