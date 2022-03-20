Bir gün içinde hem annesini hem de kayınvalidesini kaybetti - Son Dakika
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Bir gün içinde hem annesini hem de kayınvalidesini kaybetti

20.03.2022 12:05
Bir gün içinde hem annesini hem de kayınvalidesini kaybetti

Çameli ilçesinde sanayide sevilen ustalardan biri olan Abdi Seçgin, aynı gün hem annesini hem de kayınvalidesi vefat etmesi üzerine çifte acı yaşadı.

Çameli ilçesinde sanayide sevilen ustalardan biri olan Abdi Seçgin, aynı gün hem annesini hem de kayınvalidesi vefat etmesi üzerine çifte acı yaşadı.

Çameli ilçesi sanayi sitesinde sevilen ustalardan biri olan Abdi Seçgin'in annesi Sultan Seçgin 88 yaşında ve kayınvalidesi ise Azime Türk 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Seçgin'in çifte acı yaşarken annesi Sultan Seçgin ve kayınvalidesi Azime Türk için kılınan cenaze namazının ardından Çameli ilçesi Gökçeyaka Mahalle mezarlığına defnedildi. Yakınları ve Çameli Belediyesi, "Abdi ustamıza ve ailesine başsağlığı dileriz, her iki merhumelerin de Ruhuna El-Fatiha" denildi. - DENİZLİ

Bir gün içinde hem annesini hem de kayınvalidesini kaybetti

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Çameli, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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