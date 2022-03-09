Birecik'te kadınlar günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Birecik'te kadınlar günü kutlandı

09.03.2022 07:13
Birecik'te kadınlar günü kutlandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü coşkuyla kutladı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü coşkuyla kutladı.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Birecik Kaymakamlığı, Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Birecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programa katılarak, kadınlara karanfil dağıttı. Mirkelam, sergi açılışını yaptıktan sonra ilçe Kaymakamı Kadir Duman ile birlikte barış güvercini uçurdu.

Mirkelam, Kaymakam Duman ve ilçe protokol üyeleri, Birecik Halk Eğitim Merkezi ve Kadın Destek merkezinde kurs gören kadınların yapmış oldukları eserleri tek tek gezerek, kadınlara karanfil dağıtarak, günlerini kutladı. Birecik ilçesinde 8 Mart dünya kadınlar günü çeşitli etkinliklerle gün boyu devam etti. - ŞANLIURFA

Birecik'te kadınlar günü kutlandı
Birecik'te kadınlar günü kutlandı

YORUMLAR
500
Son dakika: Bakan Yanık: 'Kadınlara yönelik eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadelemiz kararlılıkla sürecek' Son dakika: Bakan Yanık: 'Kadınlara yönelik eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadelemiz kararlılıkla sürecek' Van'da 'Kadınlar Günü'ne özel sıra dışı sergi Van'da 'Kadınlar Günü'ne özel sıra dışı sergi

Kadınlar Günü, Hisarcık, Birecik, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Birecik'te kadınlar günü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 07:19:32. #1.11#
SON DAKİKA: Birecik'te kadınlar günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement