Birleşik Kamu İş'ten Tüik'in Enflasyon Rakamlarına Balonlu Protesto - Son Dakika
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Birleşik Kamu İş'ten Tüik'in Enflasyon Rakamlarına Balonlu Protesto

11.06.2022 16:30
Birleşik Kamu İş'ten Tüik'in Enflasyon Rakamlarına Balonlu Protesto

Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu üyeleri, Eskişehir’de TÜİK’in enflasyon rakamları ve Ankara’daki eylemde sendika üyelerine yönelik polis şiddetini protesto etti.

ÖZGE ZAİM

Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu üyeleri, Eskişehir'de TÜİK'in enflasyon rakamları ve Ankara'daki eylemde sendika üyelerine yönelik polis şiddetini protesto etti.

Birleşik Kamu-İş Konfedarasyonu üyeleri, Eskişehir Hamamyolu Yediler Parkı girişinde bir araya geldi. "Ekmeğimizi TÜİK ve AKP değil mücadelemiz belirleyecek" pankartı açan ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atan sendika üyeleri, "AKP TÜİK" yazılı balonlar taşıdı. Basın açıklamasını okuyan Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, şöyle dedi:

"TÜRKİYE'DE YAŞANAN BU ZULMÜ PROTESTO EDİYORUZ"

"9 Haziran tarihinde Başkent Ankaramızda, kurulduğu günden bu yana Atatürk ve cumhuriyet değerlerini kendine yol haritası yaparak emeğin ve emekçinin yanında olan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalarımızla birlikte, bizzat siyasi iktidar tarafından temmuz ayında maaşlarımıza yapılacak zammı belirleyecek olan enflasyon farkını düşük göstererek emekçilerin ekmeği ile oynayan TÜİK'in oyununu bozmak ve gerçek enflasyon oranlarını açıklaması için gittiğimiz Türkiye İstatistik Kurumu önünde, aslında kendilerinin de daha insanca bir yaşam hakkını savunduğumuz güvenlik güçlerimiz tarafından çok sert bir müdahale ile karşılaştık.

Buradan bir kez daha ifade ediyoruz; kamu emekçilerine bu zulmü reva gören, sonucu suç teşkil eden bu emri veren ve uygulayan valisinden güvenlik görevlisine, görevi aslında kamu güvenliğini sağlamak olan kişilerin ve çocuklarının da daha özgür ve daha demokratik bir Türkiye'de yaşamaları için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, bugün tüm Türkiye'de yaşanan bu zulmü protesto ediyor ve emeğimizin, alın terimizin hakkını aramak ve hak ettiğimiz insanca yaşam şartlarını tüm emekçilerin emeklilerin, memurun çiftçinin ve halkımızın alması için, ülkemiz üzerindeki bu karanlık dağılana kadar dün ve bugün olduğu gibi yarınlarda da mücadelemize her alanda kararlılıkla devam edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

* HÜSEYİN YURTMAN KONUŞMALAR

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kamu İş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Birleşik Kamu İş'ten Tüik'in Enflasyon Rakamlarına Balonlu Protesto - Son Dakika

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