Birleşik Krallık Büyükelçisi Marmaris Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

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Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ve heyeti, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü ziyaret etti.

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Marmaris, ikili ilişkiler ve turizmle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede Jill Morris'e Birleşik Krallık Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay da eşlik etti. Heyeti Marmaris'te ağırlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Ünlü; "Bu ziyaretin Birleşik Krallık'la birlikte atacağımız adımlara, mevcut iş birliğimize ve çalışma alanlarımıza katkı sağlayacağına inanıyorum. Ana pazarımız Birleşik Krallık'la olan ilişkilerimiz her zaman yakın oldu. İnanıyorum bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Ünlü, Büyükelçi Morris'e Marmaris'in yöresel ürünlerinden oluşan bir hediye takdim etti. - MUĞLA