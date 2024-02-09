Bisiklet Hırsızlığı Kamerasında - Son Dakika
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Bisiklet Hırsızlığı Kamerasında

Bisiklet Hırsızlığı Kamerasında

Eskişehir'de bisiklet çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikleti çalan şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı.

09.02.2024 23:42  Güncelleme: 23:42
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Bisiklet hırsızlığı kamerasında

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bisiklet çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenibağlar Mahallesi Karargah Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde elektrik direği yanında duran bisiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, bisikleti çalan 2 şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüsü, sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Kaynak: İHA

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