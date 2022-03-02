'Bisikleti Dostu Sakarya'yı kağıda en iyi işleyen 5 öğrenciye bisiklet ve kask hediye edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

'Bisikleti Dostu Sakarya'yı kağıda en iyi işleyen 5 öğrenciye bisiklet ve kask hediye edilecek

02.03.2022 11:13
'Bisikleti Dostu Sakarya'yı kağıda en iyi işleyen 5 öğrenciye bisiklet ve kask hediye edilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kurumlarla ortak başlatılan 'Bisiklet Dostu Sakarya' temalı resim yarışmasında, konuyu en iyi anlatan 5 öğrenciye bisiklet ve kask hediye edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kurumlarla ortak başlatılan 'Bisiklet Dostu Sakarya' temalı resim yarışmasında, konuyu en iyi anlatan 5 öğrenciye bisiklet ve kask hediye edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sportif ve sosyal faaliyetlerine, birbirinden farklı organizasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Spor Daire Başkanlığı, Sakarya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklığıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlenen yarışmada 4'üncü sınıf öğrencilerine bisiklet hediye edilecek. 'Bisiklet Dostu Sakarya' temalı yarışmada, öğrenciler çizdikleri resimle konuyu anlatacak. Bisiklet ve Sakarya konularını kağıda en iyi işleyen 5 öğrenciye bisiklet ve kask hediye edilecek. Yarışmaya sadece 4'üncü sınıf öğrencileri katılabilecek.

Yarışmanın detaylarına ilişkin açıklama yapan Spor Daire Başkanlığı, "Öğrencilerimizi birbirinden güzel, öğretici ve geliştiren yarışmalarda buluşturmaya devam ediyoruz. Kentimizdeki eğitim kurumlarımızda paydaşlarımızla birlikte yeni bir yarışmaya daha başladık. Şehrimizin özellikle son yıllarda ön plana çıktığı bisiklet dostu unvanıyla ilgili en iyi resmi çizen öğrencilerimize bisiklet hediye ediyoruz. Yarışmanın şartnamesi okul müdürlüklerine gönderilecektir. Tüm çocuklarımıza başarılar" denildi. - SAKARYA

YORUMLAR
500

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Bisiklet, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Bisikleti Dostu Sakarya'yı kağıda en iyi işleyen 5 öğrenciye bisiklet ve kask hediye edilecek - Son Dakika


Son Dakika
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
11:04 Aynı ailen 9 kişi koronavirüsten öldü! Sağlık Bakanlığı gen araştırması başlattı, 14 kişi daha riskli
11:02 Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında Rus üstünlüğü artıyor: Herson da Rusya'nın eline geçti
10:57 Ukrayna lideri Zelenski, 6 bin Rus askeri öldürdüklerini iddia etti: Ukraynalılar yenilmezliğin sembolü oldu
10:53 Ford, Apple, Nike, HSBC, Boeing'in de aralarında olduğu dev şirketler bir bir açıkladı: Rusya'yla faaliyetleri sonlandırdık
10:45 Hatalı basılmış paraları 25-30 bine satıyor!
10:24 Mehtap Yılmaz'ın Bergen'in şarkısını okuması yasaklandı! Canlı yayında isyan edip ağladı
10:21 Putin'e tepkiler dinmiyor! Moda camiasından Rus model Irina Shayk tepkisini ortaya koydu
10:19 Ukraynalı asker, havan topu atarken "Allahu Ekber" diye bağırıyor!
10:15 Halk elektrik zammından kimi sorumlu tutuyor: Yüzde 69'a göre sorumlu belli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 11:22:44. #1.13#
SON DAKİKA: 'Bisikleti Dostu Sakarya'yı kağıda en iyi işleyen 5 öğrenciye bisiklet ve kask hediye edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement