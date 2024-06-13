Bitlis Aydınlar Belediye Başkan Vekili, mesai saatlerinde belediyede görev yapıyor, akşamları ise atölyesinde kaynak ustası olarak çalışıyor - Son Dakika
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Bitlis Aydınlar Belediye Başkan Vekili, mesai saatlerinde belediyede görev yapıyor, akşamları ise atölyesinde kaynak ustası olarak çalışıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belediye Başkan Vekili Orhan Emen, mesai saatlerinde belediyedeki görevini yaparken akşamları ise atölyesinde kaynak ustası olarak işlerini sürdürüyor.

13.06.2024 09:14
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belediye Başkan Vekili Orhan Emen, mesai saatlerinde belediyedeki görevini yaparken akşamları ise atölyesinde kaynak ustası olarak işlerini sürdürüyor.

Adilcevaz ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aydınlar beldesinde 31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde belediye başkanlığını Yeniden Refah Partisi kazanmıştı. Yeniden Refah Partisi'nden belediye mevlis üyesi seçilen Orhan Emin ise seçimlerden sonra belediye başkan vekilliği görevine getirilmişti. Mesai saatlerinde belediyedeki makamında belde halkını ağırlayan ve onlar için yapılması gereken çalışmaları takip eden Emen, akşam saatlerinde de kendi atölyesinde demir-doğrama ve kaynak işlerini yürütmeye devam ediyor.

Açıklamalarda bulunan Aydınlar Belediye Başkan Vekili Orhan Emen, "Belediye Başkanımız İbrahim Ergün, belediyemizin resmi işleri için Ankara'ya gitti. Şu an Ankara'da milletimizin hizmeti için koşuşturuyor. Ben ise gündüzleri belediye geliyorum ve akşama kadar milletimizin sorunlarını dinliyorum ve ihtiyaçlarını gideriyorum. Akşamları ise kendi atölyemi açıyorum ve vatandaşımız kaynak işlerini de ihmal etmiyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis Aydınlar Belediye Başkan Vekili, mesai saatlerinde belediyede görev yapıyor, akşamları ise atölyesinde kaynak ustası olarak çalışıyor - Son Dakika

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