Bitlis Defterdarı Ahlat'ta El Sanatkarlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bitlis Defterdarı Ahlat'ta El Sanatkarlarını Ziyaret Etti

Bitlis Defterdarı Ahlat\'ta El Sanatkarlarını Ziyaret Etti

Bitlis Defterdarı Muhlis Öztürk, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Ahlat ilçesinde bulunan el sanatkarlarını ziyaret etti. Defterdar Öztürk, sanat erbapları ile sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi. El sanatkarları ise ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

29.02.2024 16:38  Güncelleme: 16:39
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Bitlis Defterdarı Muhlis Öztürk, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Ahlat ilçesinde bulunan el sanatkarlarını ziyaret etti.

Her yıl 26 Şubat-3 Mart tarihlerinde kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla Ahlat'ta bulunan baston ustalarını ziyaret eden Defterdar Öztürk, sanat erbapları ile sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Üretim atölyelerini de gezerek incelemelerde bulunan Defterdar Öztürk, el sanatkarlarına çalışmalarında başarılar diledi.

El sanatkarları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Defterdar Öztürk ve beraberindekilere teşekkür etti.

Defterdar Öztürk'e ziyaretinde Defterdarlık Gelir Müdürü Ayetullah Gencer, Bitlis Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Karapınar, Bitlis Muhasebe Müdürü İsmail Karabulut ve Ahlat Malmüdürü İkram Günay eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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