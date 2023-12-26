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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, çocuklarla 'Güvenlik Birimleri Öğrenci Buluşması'nda bir araya geldi - Son Dakika
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, çocuklarla 'Güvenlik Birimleri Öğrenci Buluşması'nda bir araya geldi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personelleri, 'Güvenlik Birimleri Öğrenci Buluşması'nda çocuklarla bir araya geldi. Ahlat ilçesindeki jandarma komutanlığına davet edilen çocuklara kullanılan malzemelerin tanıtımı yapıldı. Öğrencilere jandarma teşkilatının faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, çocuklarla \'Güvenlik Birimleri Öğrenci Buluşması\'nda bir araya geldi
26.12.2023 - 11:56,
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personelleri, 'Güvenlik Birimleri Öğrenci Buluşması'nda etkinliği kapsamında çocuklarla bir araya geldi.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki jandarma komutanlığına davet edilen çocuklara kullanılan malzemelerin tanıtımı yapıldı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 'Güvenlik Birimleri Öğrenci Buluşması' kapsamında sorumluluk bölgemizde bulunan okullardaki öğrenciler, Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığına davet edilerek çeşitli faaliyetlerle birlikte jandarma teşkilatının tanıtımı yapılmış olup öğrenciler bilgilendirilmiştir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, çocuklarla 'Güvenlik Birimleri Öğrenci Buluşması'nda bir araya geldi - Son Dakika


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