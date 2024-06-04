Bitlis Kaymakamı Kızılay Kan Bağışı Aracını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bitlis Kaymakamı Kızılay Kan Bağışı Aracını Ziyaret Etti

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Kızılay Mobil Kan Bağışı Aracını ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Kaymakam Özçelik, kan bağışının önemine vurgu yaparak, sağlıklı olan her vatandaşı düzenli olarak kan bağışına davet etti ve kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

04.06.2024 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Kızılay Mobil Kan Bağışı Aracını ziyaret ederek kan bağışında bulundu.

Araçta görevli Kızılay personellerinden kan bağış sayıları ve Kızılay olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi alan Kaymakam Özçelik, "Kan candır. Kan vermek can vermektir. İnsanların sağlıklı yaşamı ve birlik beraberlik içinde topyekun mücadele için sorumluluk hisseden her vatandaşımız gibi bizler de kan bağışında bulunduk. Yapılan bu bağışlar birçok insanımızın hayatta kalmasını sağlıyor. Bir anlamda insan kendisi kan verirken, verdiği kanla da birçok kişinin hayata tutunmasına yardımcı oluyor. Herhangi bir çağrıya gerek olmaksızın hep ihtiyaç olabileceği bilinciyle sağlığı müsait olan tüm vatandaşlarımızı düzenli olarak kan bağışına davet ediyorum. Kampanyaya destek veren vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Kızılay, Bitlis, Hizan, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis Kaymakamı Kızılay Kan Bağışı Aracını Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
08:59 Aziz Yıldırım’ın “Adnan Hocacı“ dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu
08:24 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
00:58 DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki! Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti
10:05 Galatasaray’da Mauro Icardi depremi Erden Timur’dan sonra o da ayrılacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur'dan sonra o da ayrılacak
09:49 Teknik direktör düğümü çözülüyor Beşiktaş’ta Pochettino ve Xavi sesleri Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş'ta Pochettino ve Xavi sesleri
09:38 Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı
09:31 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı
09:30 Okan Buruk’un gelecek sezondaki hedefleri ortaya çıktı Okan Buruk'un gelecek sezondaki hedefleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 10:18:05. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis Kaymakamı Kızılay Kan Bağışı Aracını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement