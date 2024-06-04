Bitlis Kaymakamı Kızılay Kan Bağışı Aracını Ziyaret Etti

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Kızılay Mobil Kan Bağışı Aracını ziyaret ederek kan bağışında bulundu.

Araçta görevli Kızılay personellerinden kan bağış sayıları ve Kızılay olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi alan Kaymakam Özçelik, "Kan candır. Kan vermek can vermektir. İnsanların sağlıklı yaşamı ve birlik beraberlik içinde topyekun mücadele için sorumluluk hisseden her vatandaşımız gibi bizler de kan bağışında bulunduk. Yapılan bu bağışlar birçok insanımızın hayatta kalmasını sağlıyor. Bir anlamda insan kendisi kan verirken, verdiği kanla da birçok kişinin hayata tutunmasına yardımcı oluyor. Herhangi bir çağrıya gerek olmaksızın hep ihtiyaç olabileceği bilinciyle sağlığı müsait olan tüm vatandaşlarımızı düzenli olarak kan bağışına davet ediyorum. Kampanyaya destek veren vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS