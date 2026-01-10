BİGACEM'den "Gazeteciler Günü" programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

BİGACEM'den "Gazeteciler Günü" programı

BİGACEM\'den "Gazeteciler Günü" programı
10.01.2026 11:33  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) tarafından düzenlenen programda, gazetecilerin toplumdaki önemine vurgu yapılarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı. Vali Ahmet Karakaya ve protokol üyeleri, gazetecilere teşekkür belgeleri verildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

BİGACEM tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Program vesilesiyle BİGACEM Başkanı Hakan Okay ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Ahmet Karakaya, toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde basının üstlendiği hayati role dikkat çekti. Vali Karakaya, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. BİGACEM Başkanı Hakan Okay ise günün anlam ve önemine vurgu yaparak, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm protokol üyelerine teşekkür etti.

10 Ocak'ın, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için fedakarca görev yapan gazetecilerin emeğinin hatırlandığı özel bir gün olduğuna dikkat çeken Okay, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yerel basın, bulunduğu kentin sesi, hafızası ve vicdanıdır. Bitlis'te görev yapan basın mensuplarımız da uzun yıllardır bu sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Basın ile kamu kurumları arasındaki karşılıklı saygı ve iş birliğinin, toplumun doğru bilgilendirilmesi açısından son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü, idarecilerimizin ise İdareciler Günü'nü kutluyor, katılımlarınızdan ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nün aynı zamanda İdareciler Günü'ne denk gelmesi dolayısıyla BİGACEM Başkanı Hakan Okay tarafından Vali Karakaya ve protokol üyelerine, "Yılın Basın Fotoğrafları" Yarışması'nda Yılın Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Fotoğrafı seçilen eserin yer aldığı fotoğraf tablosu takdim edildi.

Program, gazetecilere teşekkür belgelerinin verilmesi, sohbet ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen programa; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirel, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Adilcevaz Belediye Başkanı Av. Abdullah Akbaba, Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün ile il genelinde görev yapan çok sayıda gazeteci katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Ahmet Karakaya, Etkinlikler, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BİGACEM'den 'Gazeteciler Günü' programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan’ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
Süper Kupa’da süper derbi İşte iki takımın eksikleri Süper Kupa'da süper derbi! İşte iki takımın eksikleri
Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor
Dün geceye damga vuran kare Dün geceye damga vuran kare

12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:46
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco’nun yanına gitti
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
12:28
Süper Kupa’da süper final İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
11:32
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış İşte üzerinden çıkanlar
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 13:05:19. #7.11#
SON DAKİKA: BİGACEM'den "Gazeteciler Günü" programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.