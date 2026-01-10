BİGACEM\'den "Gazeteciler Günü" programı

BİTLİS (İHA) – Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

BİGACEM tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Program vesilesiyle BİGACEM Başkanı Hakan Okay ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Ahmet Karakaya, toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde basının üstlendiği hayati role dikkat çekti. Vali Karakaya, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. BİGACEM Başkanı Hakan Okay ise günün anlam ve önemine vurgu yaparak, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm protokol üyelerine teşekkür etti.

10 Ocak'ın, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için fedakarca görev yapan gazetecilerin emeğinin hatırlandığı özel bir gün olduğuna dikkat çeken Okay, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yerel basın, bulunduğu kentin sesi, hafızası ve vicdanıdır. Bitlis'te görev yapan basın mensuplarımız da uzun yıllardır bu sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Basın ile kamu kurumları arasındaki karşılıklı saygı ve iş birliğinin, toplumun doğru bilgilendirilmesi açısından son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü, idarecilerimizin ise İdareciler Günü'nü kutluyor, katılımlarınızdan ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nün aynı zamanda İdareciler Günü'ne denk gelmesi dolayısıyla BİGACEM Başkanı Hakan Okay tarafından Vali Karakaya ve protokol üyelerine, "Yılın Basın Fotoğrafları" Yarışması'nda Yılın Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Fotoğrafı seçilen eserin yer aldığı fotoğraf tablosu takdim edildi.

Program, gazetecilere teşekkür belgelerinin verilmesi, sohbet ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen programa; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirel, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Adilcevaz Belediye Başkanı Av. Abdullah Akbaba, Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün ile il genelinde görev yapan çok sayıda gazeteci katıldı. - BİTLİS