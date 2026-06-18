Tatvan\'da görkemli hafızlık icazet merasimi: 56 hafız belgelerini aldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 56 öğrenci için görkemli bir hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Tatvan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü koordinesinde; Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu tarafından organize edilen program, İşletme Mahallesi Fuar Belediye Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, hafızların çok kutsal bir emaneti omuzladığını belirterek, "Hafızlarımız, Kur'an-ı Kerim'i nesilden nesile aktarma noktasında adeta bütün bir ümmetin farz-ı kifayesini yerine getirmektedirler. Bu nedenle verdikleri emeklerden dolayı hepsine yürekten şükranlarımı sunuyor, kendilerini tebrik ediyorum. Bu güzel tablonun ortaya çıkmasında emeği geçen tüm hocalarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Tatvan Müftüsü Bilal Şengül, hafızlığın önemine vurgu yaparak, "Bugün burada 56 evladımızın kalbine yerleşen Kur'an sevincini yaşıyoruz" dedi.

Programda kürsüye çıkan Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak, salonu dolduran yüzlerce davetliyle birlikte dua etti. Ardından hafızlıklarını tamamlayan 56 hafız sahneye davet edilerek tebrik edildi. Vali Ahmet Karakaya, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere hafızlık belgeleri ile birlikte özel hediyeler takdim edildi.

Baştan sona manevi bir coşku içinde geçen merasim, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - BİTLİS