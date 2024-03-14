Bitlis'te AFAD'dan çığ eğitimi - Son Dakika
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Bitlis'te AFAD'dan çığ eğitimi

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Bitlis AFAD İl Müdürlüğü, çığ olaylarında daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi için çığ eğitimi verdi. Hizan Arama ve Kurtarma ekibine geniş çaplı bir eğitim verildi. Eğitimde çığ riski, arama-kurtarma faaliyetleri, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı konuları ele alındı.

14.03.2024 00:37  Güncelleme: 00:38
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Bitlis'te AFAD'dan çığ eğitimi

BİTLİS - Bitlis AFAD İl Müdürlüğü tarafından çığ olaylarında daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi çerçevesinde çığ eğitimi verildi.

Çığ olaylarına daha hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlamak amacıyla Hizan Arama ve Kurtarma ekibine geniş çaplı bir çığ eğitimi verildi.

Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, çığ riski, çığda arama-kurtarma faaliyeti icra edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı konularını içeren eğitim verildiği bildirildi.

Bitlis\'te AFAD\'dan çığ eğitimi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te AFAD'dan çığ eğitimi - Son Dakika

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