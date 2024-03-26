Bitlis'te İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadeleye devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

Bitlis'te İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadeleye devam ediyor

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sürdürülüyor. 10 şantiye, 60 kar temizleme aracı ve 80 personelle çalışmalarını sürdüren ekipler, kapanan yolları açarken aynı zamanda vatandaşları da kurtarıyor. Kara batan askeri aracı da kurtaran ekipler, kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

26.03.2024 23:11  Güncelleme: 23:12
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Bitlis'te İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadelesi devam ediyor

BİTLİS - Bitlis'te İl Özel İdaresi ekiplerinin kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Bitlis'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise bir gün ara verilmişti. Sabah saatlerinde İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için hummalı bir mücadele veriyor. 10 şantiye, 60 kar temizleme aracı ve 80 personelle kapanan yolları açan İl Özel İdare Ekipleri, yer yer yolda kalan vatandaşları da kurtardı. Kara batan askeri aracı da kurtaran ekipler, kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA

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