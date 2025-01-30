Bitlis'te İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Bitlis'te İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Bitlis\'te İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Gür, okul güvenliğini artırmak için İSG planlama toplantısı düzenledi.

30.01.2025 10:26
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Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) planlama ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis İl Müdürü Bilal Gür'ün başkanlığında il müdür yardımcıları Abdullah Yüzer ve Nedim Yoldaş, il ve ilçe İSG uzmanlarının katılımıyla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) planlama ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelindeki yangın, afet, acil durumu vs. gözden geçirme ve planlama görüşüldü.

Toplantıda bir konuşma yapan Müdür Gür konuşmasında "Okul ve kurumlarımızdaki sağlık ve güvenlik hususlarını çok önemsiyorum. Çünkü 7 bini öğretmen, 99 bin öğrencisi ile yaklaşık bin 400 çalışanı bulunan büyük bir aileyiz. Öğrencilerimizin ve öğretmen arkadaşlarımızın çalışma ortamlarından, sağlığından ve güvenliğinden birebir sorumluyuz. İş kazalarının ve muhtemel can kayıplarının önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınması çaba ve gayreti içerisindeyiz. Çalışanlarımıza yönelik verdiğimiz ilkyardım, arama kurtarma, İSG, hep bu koruyucu ve önleyici çalışmalarımızın neticeleridir. Güvenli okul, eğitimin korku, şiddet ve kaygıdan uzak, güvenli bir ortamda gerçekleştirildiği okuldur. Böyle bir okul da bizlerin, veli, öğretmen, öğrenci ve yöneticilerin kısacası bütün toplumun arzusudur. Okullarımızı bu standartlara ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirdiler. Toplantı, müdür Gür'ün iyi dilek ve temennileri ile tamamlandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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