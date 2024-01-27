Bitlis'te iş yerinin önünü kardan temizleyen vatandaş çatıdan düşen kar altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Kar kalınlığının kent merkezinde 1,5 metreye ulaştığı Bitlis'te çatılarda biriken karlar da zaman zaman tehlikeli oluyor. Hüsrevpaşa Mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde işyerinin önündeki karları temizleyen bir esnaf önce düşen bir kar kütlesine isyan etti. Ardından gelen diğer kar kütleleri arasında kalmaktan da son anda kurtuldu.

Diğer işyerlerindeki esnaflar da gürültüyle birlikte dışarı çıktılar. O anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Esnafın hareketleri de gülümsetti. - BİTLİS