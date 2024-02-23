Bitlis\'te koltuk altı değnekleriyle yürüyen Yüksel Günay\'a akülü araba hediye edildi

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 15 yıldır koltuk altı değnekleriyle yürüyen Yüksel Günay akülü arabasına kavuştu.

Adilcevaz'da müteahhitlik yapan Cezmi Öğmen, 15 yıl boyunca değneklerle gezen Yüksel Günay'a akülü araba hediye etti. Günay'ın sevincine ortak olan Cezmi Öğmen, "Yüksel Günay her gün çarşıdan rehabilitasyon merkezine kadar değneklerle yürüyor. Onu her gördüğümde vicdanım sızlıyordu. Ne yapabilirim diye düşünürken, böyle bir akülü araçla karşılaştım. Arkadaşımıza akülü arabayı hediye ettik. Arkadaşımız 15 yıldır bu değneklerle mücadele ediyor. Askerlikten sonra bir felç olayı gerçekleştirmiş. Herkesin kendi imkanları çerçevesinde bu tür iyilikler gerçekleşmesini rica ediyorum" dedi.

Yüksel Günay ise askerlikten sonra geçirdiği rahatsızlık sonucu felç kalan ve koltuk değnekleriyle yürüdüğünü belirterek, "Sağ olsun iş adamı Cezmi Öğmen bana akülü araba aldı. Allah razı olsun. Allah onu kaza beladan korusun" ifadelerini kullandı. - BİTLİS