Bitlis'te 'Okuldaki çiftlik' projesi - Son Dakika
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Bitlis'te 'Okuldaki çiftlik' projesi

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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 'Okuldaki çiftlik' projesini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Merkez Yatılı Bölge Okulu bahçesinde kurulan çiftliği öğrencilerle birlikte gezen Vali Karaömeroğlu, fidan dikip yetişen ürünlerden topladı. 'Okuldaki çiftlik' projesi kapsamında 'Mucize Görmek İstersen Bir Tohum Ek' sloganıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yürüttüğü projesinin açılışı yapıldı. Proje kapsamında serada fide ekimi, kümes, ağaçlara kuş evleri ve dış mekanda fide dikimi yapıldı.

21.07.2024 16:21
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Bitlis'te 'Okuldaki çiftlik' projesi

BİTLİS - Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 'Okuldaki çiftlik' projesini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Merkez Yatılı Bölge Okulu bahçesinde kurulan çiftliği öğrencilerle birlikte gezen Vali Karaömeroğlu, fidan dikip yetişen ürünlerden topladı.

'Okuldaki çiftlik' projesi kapsamında 'Mucize Görmek İstersen Bir Tohum Ek' sloganıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yürüttüğü projesinin açılışı yapıldı. Proje kapsamında serada fide ekimi, kümes, ağaçlara kuş evleri ve dış mekanda fide dikimi yapıldı.

Kaynak: İHA

Bitlis, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'te 'Okuldaki çiftlik' projesi - Son Dakika

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