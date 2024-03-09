Bitlis\'te Ortaokul Öğrencileri Hacivat-Karagöz Oyunuyla Eğlendi

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Bitlis'te ortaokul öğrencileri, öğretmenleri tarafından sahnelenen Hacivat-Karagöz oyunuyla doyasıya eğlendi.

Ramazan aylarının geçmişte olmazsa olmaz eğlenceleri arasında olan Hacivat-Karagöz gösterisi etkinliği oyunu sahnelendi. Bitlis'te, Ramazan aylarının geçmişte olmazsa olmaz eğlenceleri arasında olan Hacivat-Karagöz gösterisi etkinliği oyunu sahnelendi. Bitlis 8 Ağustos Ortaokulu öğretmenleri, Hacivat-Karagöz oyununu kendi imkanları ile oluşturarak sahnede sergiledi. Eğlenceli anların yaşandığı oyunda öğrenciler hem eğlenip hem de öğrendiklerini dile getirdiler.

Konu ile ilgili bilgi veren 8 Ağustos Ortaokulu Müdürü Mehmet Fatih Ulaştan,"Bugün okulumuzda Ramazan ayının manevi havasını çocuklarımıza yaşatmak için Hacivat-Karagöz oyunu sahnelendi.

Eğlenirken eğitim vererek öğrencilerin genel kültürlerini geliştirmek, Ramazan ayının manevi havasını yaşatmak ve Ramazan aylarının vazgeçilmezi Hacivat-Karagöz'le eğlenmenin önemini yeni nesillerin de bunu gelecek nesillere aktarmasını sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Ayrıca öğrencilerimize mesir macunu ikramında bulunduk" dedi. - BİTLİS