Güroymak\'ta korkutan yangın

Bitlis'in Güroymak ilçesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yeşilova Mahallesi 812. Sokak'ta çıkan tandır evi yangını, Güroymak Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında yapmış olduğu müdahale ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine zamanında ulaşan itfaiye ekipleri, muhtemel bir faciayı önlerken, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangında maddi hasar meydana geldi. - BİTLİS