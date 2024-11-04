Bitlis'te Türk Kızılay'ın Yıldönümü İçin Meşaleli Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis'te Türk Kızılay'ın Yıldönümü İçin Meşaleli Yürüyüş Düzenlendi

Bitlis\'te Türk Kızılay\'ın Yıldönümü İçin Meşaleli Yürüyüş Düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi'nde, Türk Kızılay'ın kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yaklaşık 150 kişi meşalelerle yürüyüş yaptı. Mehteran takımı eşliğinde gerçekleşen etkinlikte gençler, organizasyona katkıda bulunan kurumlara teşekkür etti.

04.11.2024 22:03  Güncelleme: 22:10
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Bitlis'te Türk Kızılay'ın kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi içerisinde bulunan kız yurdu önünde toplanan yaklaşık 150 kişi, ellerinde meşalelerle mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen gençler, daha sonra kendileri için hazırlanan Kış Bahçesi'ndeki ateşin etrafında ısındı.

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, Kızılay'ın kuruluşu çerçevesinde bir haftalık etkinliklerin son gününde gençler ve gönüllülerle birlikte meşaleli yürüyüş yapıldığını belirterek, etkinliklere katkıda bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve gönüllülere teşekkür etti. Cengiz, "Bugün Kızılay Haftamızın etkinliklerinin son gününü meşaleli ve mehteranlı bir yürüyüşle tamamlamayı düşündük. Üniversitemizden, Belediyemizden destek alarak gençlerimizi yurtlardan ve kampüs içerisinden toplayarak Sağlık Bilimleri Fakültemizin önünden bu alanımıza kadar yürüyüş yaptık. Ellerimizde meşaleler, bayraklar ve Kızılay bayrakları vardı. Amacımız Kızılay Haftası'nın üniversite içerisindeki kardeşlerimiz tarafından da bilinmesi, duyulmasıydı. Güzel bir katılımla programımızı tamamladık. Emeği geçen tüm gönüllülerimiz, gençlerimiz ve destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te Türk Kızılay'ın Yıldönümü İçin Meşaleli Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika

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