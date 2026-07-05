Bitlis Valisi Ahlat\'ta Asfalt Yol ve Etkinlik Alanında İnceleme Yaptı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Mülkiye Başmüfettişleri Dr. İmran Kürşad Ağca ve Mustafa Akgül ile birlikte Ahlat'ta inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Program kapsamında Yeniköprü köyünü ziyaret eden Vali Karakaya, beraberindeki heyet ile yapımı tamamlanan 3 bin 100 metrelik Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yolda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Köy sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Karakaya, yapımı tamamlanan asfalt yolun hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Karakaya ve beraberindekiler daha sonra 1071 Ahlat Anma Şenlikleri'nin düzenlendiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi (Çarho) etkinlik alanında ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Karakaya, beraberindeki heyet ile alanda yürütülen çalışmalar ve yakın zamanda gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret ve incelemelere; Mülkiye Müfettişi Arif Oltulu, Ahlat Kaymakam Vekili ve Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Vali Yardımcısı Vekili ve Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, kaymakam adayları ve ilgili birim amirleri katıldı. - BİTLİS