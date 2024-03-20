Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Güroymak ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Güroymak ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Muş Caddesi'ni gezerek esnafı ziyaret eden Vali Karaömeroğlu, onlara hayırlı iş ve bol kazanç temennisinde bulunarak bir süre sohbet etti. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında da Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Zahid Uzun'dan bilgi alan Vali Karaömeroğlu, ilçede yapılacak hizmet ve yatırımlar konusunda her vatandaşın fikir ve görüşlerinin kendileri için çok değerli ve önemli olduğunu kaydetti.

Esnaf, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Karaömeroğlu ve beraberindekilere teşekkür etti. - BİTLİS