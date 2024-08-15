Bitlis Valisi ve eşi Ahlat Kadın Kooperatifini ziyaret etti

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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Ahlat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek kadınlarla birlikte erişte kesti.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde bulunan kadın kooperatifini ziyaret eden Vali Karaömeroğlu ve eşi, kadınlar tarafından üretilen ürünleri inceleyerek bilgi aldı. Bir süre burada incelemelerde bulunan Vali Karaömeroğlu ve eşi, daha sonra kadınlarla birlikte yöresel erişte kesti. Ziyareti hakkında gazetecilere açıklama yapan Vali Karaömeroğlu, "Kooperatiflerimizi zaten bakanlık olarak da destekleyerek teşvik ediyoruz. Bütün vilayetlerimizde destekliyor ve hibeler veriyoruz. İlimizde de kadın kooperatiflerimiz yeni yeni canlanmaya başladı. Özellikle turizm açısından umut vaat eden, zengin bir geçmişe ve potansiyele sahip ilimizde turizme yönelik kadın kooperatiflerimizi hem hediyelik eşyalardan hem gastronomi alanında çok büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu yönde de teşvik ve desteklerimizi sürdürüyoruz" dedi.

İlknur Adıyaman ise ziyaretlerinden dolayı Vali Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'na teşekkür ederek, yöresel ürünlerden hediye etti.

Vali Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, kadınlarla toplu fotoğraf çektirerek ziyaretini sonlandırdı.

Vali Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'na Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve eşleri de eşlik etti. - BİTLİS