Bitlis yerel haberleri... Güroymak'ta VEFA projesi ile yaşlıların yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Bitlis yerel haberleri... Güroymak'ta VEFA projesi ile yaşlıların yüzünü güldürüyor

14.10.2022 10:17
Bitlis yerel haberleri... Güroymak'ta VEFA projesi ile yaşlıların yüzünü güldürüyor

Bitlis yerel haberi... BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı'nın 'VEFA' projesi ile yaşlıların yüzünü güldürüyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı'nın 'VEFA' projesi ile yaşlıların yüzünü güldürüyor.

Güroymak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı gerekli çalışmaları yaparak 'VEFA' projesini hayata geçirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının teklifi ve Cumhurbaşkanının olurları ile Yaşlı Evde Bakım projesi Güroymak ilçesinde de çalışmalarına devam ediyor. Konu ile ilgili Güroymak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Proje çerçevesinde SYDV tarafından tespit edilen yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları giderilmektedir. Bu proje ile yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruplara devletimizin şefkat elini, sıcak yüzünü göstermek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek, bir nebze de olsa daha huzurlu ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amaçlanmıştır" denildi. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Güroymak, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis yerel haberleri... Güroymak'ta VEFA projesi ile yaşlıların yüzünü güldürüyor - Son Dakika

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