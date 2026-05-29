BM'den İsrail'e Cinsel Şiddet Uyarısı

29.05.2026 11:14
BM, cinsel şiddet nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı; ilişkiler kesildi, sorumluların yargılanması istendi.

Birleşmiş Milletler (BM) çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i "kara listeye" dahil etti. İsrail, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ilişkilerini kesme kararı aldı. BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ben Saul ise İsrail'e Guterres ile bağları koparmak yerine cinsel şiddet faillerini yargılama çağrısı yaptı.

BM, çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i kara listeye aldı. Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Reem Alsalem yaptığı açıklamada, İsrail'in cinsel şiddet konusunda kara listeye alınmasının "çok gecikmiş bir adım" olduğunu ifade etti. Alsalem, "Daha önce de belirttiğim gibi İsrail'in Filistinli kadınlara, erkeklere ve çocuklara karşı işlediği, bağımsız kaynaklarca belgelenmiş ve doğrulanmış sistematik, geniş çaplı ve korkunç cinsel şiddeti göz önüne alındığında İsrail'in henüz listede yer almamış olmasından duyduğum hayal kırıklığını dile getirmiştim" dedi.

İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon yaptığı açıklamada, kararın siyasi olduğunu savunarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e tepki gösterdi. Danon, "Bu Genel Sekreterle işimiz bitti" ifadelerini kullanarak İsrail'in Guterres ile ilişkilerini kesme kararı aldığını belirtti.

Guterres'in genel sekreter olarak ikinci ve son görev süresi bu yıl sonunda sona erecek ve BM Güvenlik Konseyi halefini belirleyecek.

BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ben Saul yaptığı açıklamada İsrail'i BM'nin çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uygulayan ülkeler listesine dahil edilmesine uygun şekilde yanıt vermeye çağırdı. Saul, "İsrail güçlerinin cinsel şiddetini ifşa ettiği için BM Genel Sekreteri ile tüm bağlarını koparmak yerine İsrail'i kendi saflarındaki tüm faillerle bağlarını koparmaya ve onları yargılayıp cezalandırmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri'nin çatışma bölgelerindeki cinsel şiddete yönelik yıllık raporu, yayınlanmadan önce ilgili ülkelere sunuluyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında yayınlanan raporda, İsrail'in silahlı çatışma durumlarında cinsel şiddetten şüphelenilen veya sorumlu olan taraflar listesine eklenebileceği uyarısında bulunulmuştu.

Özellikle Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 2023'ten bu yana Gazze'den getirilenler dahil olmak üzere İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinliler, gardiyanlar ve askerler tarafından işkence ve cinsel şiddet de dahil olmak üzere insanlık dışı muameleye maruz kaldıklarını belirtiyor. İsrailli yerleşimciler ve askerler tarafından uygulanan cinsel şiddet ve diğer cinsiyete dayalı istismar biçimlerinin Filistinlileri işgal altındaki Batı Şeria'yı terk etmeye zorladığı ifade ediliyor. - NEW YORK

