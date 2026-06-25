BM'den Türkiye'ye İnsan Hakları Soruları

Haber: Vural EFECİK

(MUĞLA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Türkiye'de çevre mücadelesi yürüten Esra Işık ve Halime Şaman'a yönelik idari ve adli süreçler konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nden açıklama talep etti.

Edinilen bilgiye göre, Akbelen'de çevre mücadelesi veren Esra Işık ile Marmaris'teki çevre mücadelesinin tanınan isimlerinden Halime Şaman ile ilgili gelişmeler, BM İnsan Hakları Konseyi bünyesinde görev yapan 8 ayrı Özel Raportör ve Çalışma Grubu tarafından takibe alındı.

BM görevlileri, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Sözcüsü ve Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Halime Şaman hakkında açılan 300 bin liralık tazminat davasını sordu. BM uzmanları, bu tür davaların çevre ve insan hakları savunucularını ekonomik baskı altına alarak susturma amacı taşıdığı yönündeki uluslararası kaygılara dikkat çekti. BM'nin resmi yazısında yer verilen bir diğer konu ise Halime Şaman'ın engelli aylığının kesilmesi oldu.

AKBELEN DİRENİŞİ ULUSLARARASI GÜNDEMDE

Mektubun dikkat çeken başlıklarından biri de Akbelen Ormanı mücadelesinin önde gelen isimlerinden Esra Işık'ın tutuklanması oldu. BM uzmanları, kamulaştırma kararlarına karşı gerçekleştirilen protestolar sırasında yaşanan süreçle ilgili bilgi talep ederken, gözaltı ve tutuklama işlemlerinin ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkı açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler uzmanları, Türkiye'den şu başlıklarda açıklama istedi:

"Esra Işık'ın tutuklanmasının hukuki gerekçeleri nelerdir? Cezaevine uzak bir ile sevk edilmesinin nedeni nedir? Halime Şaman'ın engelli aylığının kesilmesine dayanak oluşturan işlemler nelerdir? Akbelen ve Marmaris Milli Parkı çevresindeki projelerde halkın katılım süreçleri nasıl işletilmiştir? Çevre ve insan hakları savunucularının baskı ve yıldırma olmadan faaliyet gösterebilmeleri için hangi güvenceler sağlanmaktadır?"

İkizköylü Esra Işık, kamulaştırma kararı verilen alanlardaki bilirkişi işlemlerini protestoların ardından 31 Mart'ta tutuklanmış, 42 gün sonra tahliye edilmişti. Işık hakkındaki "görevi yaptırmamak için direnme" davası devam ediyor.