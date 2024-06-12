BM Yetkilisi: Gazze'de 1 Milyondan Fazla İnsan Açlıkla Karşı Karşıya Kalabilir - Son Dakika
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Yerel

BM Yetkilisi: Gazze'de 1 Milyondan Fazla İnsan Açlıkla Karşı Karşıya Kalabilir

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Gazze'de nüfusun yarısının, 1 milyondan fazla insanın temmuz ayı ortasına kadar ölüm ve açlıkla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Griffiths, G7 liderlerini harekete geçmeye ve Gazze ve Sudan'daki sivilleri açlıktan öldüren savaş makinelerini durdurmaya çağırdı.

12.06.2024 19:32
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, " Gazze'de nüfusun yarısının, 1 milyondan fazla insanın temmuz ayı ortasına kadar ölüm ve açlıkla karşı karşıya kalması bekleniyor" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 250 gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, "G7 yarın İtalya'da toplanırken Sudan, Gazze ve ötesindeki çatışmalar kontrolden çıkmış durumda. Savaş milyonlarca insanı açlığın eşiğine getiriyor. İnsanlar halihazırda açlıktan ölürken, kıtlık ilan edilmesini sadece teknik ayrıntılar engelliyor" dedi.

"G7 liderleri bunu durdurmaya yardımcı olmak için nüfuzlarını kullanabilirler ve kullanmalıdırlar"

21. yüzyılda kıtlığın önlenebilir bir bela olduğunu ifade eden Griffiths, "G7 liderleri bunu durdurmaya yardımcı olmak için nüfuzlarını kullanabilirler ve kullanmalıdırlar. Harekete geçmeden önce resmi bir kıtlık ilanını beklemek yüz binlerce insan için bir ölüm cezası ve ahlaki bir rezalet olacaktır" dedi.

Çatışmaların Mali'den Myanmar'a kadar dünyanın pek çok köşesinde açlığı körüklediğini aktaran Griffiths, "Hiçbir yerde eylemsizlik ile yok olma arasındaki seçim Gazze ve Sudan'da olduğu kadar net değil. Gazze'de nüfusun yarısının, 1 milyondan fazla insanın temmuz ayı ortasına kadar ölüm ve açlıkla karşı karşıya kalması bekleniyor" dedi.

" Dünya, Gazze ve Sudan'daki sivilleri açlıktan öldüren savaş makinelerini beslemeyi bırakmalıdır"

İnsani yardımların milyonlarca insanı hak ettikleri yaşamdan mahrum bırakan çatışmalara çözüm olmadığını vurgulayan Griffiths, "G7 ülkeleri, yardım kuruluşlarının ihtiyacı olan tüm insanlara ulaşabilmesi için sahip oldukları önemli siyasi gücü ve mali kaynakları derhal devreye sokmalıdır. Ancak her şeyden önemlisi, dünya Gazze ve Sudan'daki sivilleri açlıktan öldüren savaş makinelerini beslemeyi bırakmalıdır. Bunun yerine insanlara geleceklerini geri verecek diplomasiye öncelik vermenin zamanı geldi ve yarın G7 dümende olacak" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BM Yetkilisi: Gazze'de 1 Milyondan Fazla İnsan Açlıkla Karşı Karşıya Kalabilir - Son Dakika

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