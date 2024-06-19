Böbrek hastası 15 yaşındaki Cafer Karataş zayıflamak istiyor - Son Dakika
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Yerel

Böbrek hastası 15 yaşındaki Cafer Karataş zayıflamak istiyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan 15 yaşındaki böbrek hastası Cafer Karataş, doktorların bisiklet kullanması ve acil olarak zayıflaması önerisinde bulunduğunu belirtti. Cafer, kilosu nedeniyle dışlanıyor ve kendini kötü hissediyor. Annesi ise oğlunun birçok hastalıkla mücadele ettiğini ve acil olarak zayıflaması gerektiğini söyledi.

19.06.2024 23:48
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KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta 92 kiloya ulaşan 15 yaşındaki böbrek hastası Cafer Karataş, zayıflamak istiyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'ndeki Havaalanı Konteyner Kent'te yaşayan 15 yaşındaki depremzede Cafer Karataş'ın böbreğinin biri yok, diğeri ise yüzde 30 çalışıyor. Nakil olacak kritik seviyeye ulaşmak üzere olan 92 kilodaki Cafer, doktorların bisiklet kullanması ve acil olarak zayıflaması önerisinde bulunduğunu belirtti. Kendisini çoğu zaman kötü hissettiğini belirten Cafer, "Arkadaş ortamlarında hep dışlanıyorum. Çoğu kez ortamlara giremiyorum. Benimle kilomdan dolayı dalga geçiyorlar. Duymadığım zaman arkadaşlarım dışlıyorlar" dedi.

Cafer, "Böbrek hastasıyım, hipertansiyon hastasıyım. Kulağımın biri duymuyor. Ben şu an 92 kiloyum. Doktorlar bisiklet almamı istiyorlar. Zayıflamamda etkili olacak. Yardım istiyorum. Kendimi çoğu zaman kötü hissediyorum. Ortamlarda hep dışlanıyorum. Çok ortamlara giremiyorum" ifadesini kullandı.

Anne Nursel Karataş ise oğlunun birçok hastalıkla mücadele ettiğini kaydederek, "Depremzedeyiz. Hipertansiyon hastası. Kulaktan ameliyat oldu. Kulak zarını aldılar. Yüzde 60 duyma kaybı var. Böbrek hastası. Böbreğinin biri yok, diğeri ise yüzde 30 çalışıyor. Yüzde 27'ye düşünce nakil olacak. Şu an 92 kiloda. Acil olarak zayıflaması gerekiyor. Zayıflamadıkça tahlilleri iyi çıkmıyor. Ama şu an sürekli kilo alıyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Böbrek hastası 15 yaşındaki Cafer Karataş zayıflamak istiyor - Son Dakika

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