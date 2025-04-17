Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci Kumbahçe\'de Saha Çalışmaları Yürüttü

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek için gerçekleştirdiği saha çalışmalarına Kumbahçe'de devam etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerini Kumbahçe'de sürdürdü. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ve Kumbahçe Mahalle Muhtarı Zehra Bilgin ile birlikte Paşatarlası Mevkii'nden başladığı saha çalışmasında Kumbahçe Halk Plajı, Halikarnas iskelesi, Kumbahçe Meydanı ile Cumhuriyet Caddesi'nden Azmakbaşı'na kadar incelemelerde bulunarak vatandaşlar ve esnafla fikir alışverişinde bulundu. Gelen talep ve önerileri dinleyen Başkan Mandalinci, ilgili konuları başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle paylaşarak taleplerin ivedilikle giderilmesi için çalışmalara başlanmasını istedi.

Başkan Mandalinci, kadın ve çocuklarla ilgili belediyenin pozitif ayrımcılıkla talepleri yerine getirdiğini belirterek çocuklardan gelen park düzenlemesi ve okullarına kale direği talebinin hemen hayata geçirilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Esnaflara iyi bir sezon dileğinde bulunan Başkan Mandalinci, yaz sezonunun yaklaşmasıyla saha ziyaretlerini sıklaştıracağını da sözlerine ekledi. - MUĞLA