Bodrum Belediye Başkanı'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum Belediye Başkanı'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı\'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik önemli mesajlar yayımladı. Gazetecilerin demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurları olduğunu belirten Mandalinci, basının özgürlüğü ve bağımsızlığının önemine vurgu yaptı.

09.01.2025 16:05  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Basın kuruluşları ve basın çalışanlarını demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsuru olarak gördüklerini belirten Başkan Mandalinci, mesajında şunları söyledi: "Araştırdıkları gerçeklerle tanığı olduğumuz zamanı onurlandıran ve tuttukları ışıkla karanlık noktaları görmemizi sağlayan gazeteciler, halkımızın gözü, kulağı ve vicdanıdır. Halkın doğru, objektif haber alma ve bilgi edinme hakkına hizmet eden basın, önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir. Bu nedenle halkın ve gerçeğin sesi olması gereken basın kuruluşları ve basın çalışanları, demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurudur. Ülkemizin aydınlık geleceğinde önemli bir rol üstlenen basın çalışanları, ne yazık ki halen çetin ve zorlu mücadeleler vererek mesleklerini devam ettiriyorlar. Engel ve çalışma saati tanımayan, doğru, objektif ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla bilgi akışı sağlayan basın emekçilerimiz hak ettikleri değere bir an önce kavuşturulmalıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğü için sürekli mücadele eden, sansür, mobbing ve işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya bırakılan basınımızın değerli temsilcileri, hakları olan güvencelere bir an önce sahip olmalıdır. Çünkü basın ne kadar özgür ve bağımsızsa, halkımız da o kadar özgür ve bağımsız olacaktır. Basın çalışanlarının iş güvencesi ve ifade özgürlüğü mutlaka güvence altına alınmalıdır. Bu değerli meslek yükseltilmeli ve yüceltilmelidir. Yerel yönetimler olarak bizler, basın çalışanlarının haklarını yasal garantiye kavuşturacak mücadelenin ortağı olmaya hazırız. Bodrum'un sesi ve vicdanı olan değerli dostlarım; ilçemizin sorunlarını gündeme getiren, halkımızın sesini duyuran ve çalışmalarımızın karnesini çıkaran en büyük destekçimizsiniz. Verdiğiniz emek, bizlerin daha iyi hizmet sunabilmesi için kıymetli ve önemlidir. Bodrum Belediyesi, yerel basınımızla güçlü bir iş birliği içindedir. Bodrum halkını doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirebilmeniz için ulaşılabilir ve şeffaf olmayı ilkemiz kabul ediyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü, basın çalışanlarının demokrasi, özgürlük ve çalışma hakları için verdikleri mücadeleyi hatırlamamızı sağlayan bir gün olarak kabul ediyor ve bu günü anlamlı kılan tüm gazetecileri saygıyla anıyorum. Halkın haber alma hakkını savunan, kişisel çıkar gütmeyen, doğru ve gerçek haber peşinde koşan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Tamer Mandalinci, Gazeteciler Günü, Politika, Bodrum, Hukuk, Medya, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Belediye Başkanı'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:36:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum Belediye Başkanı'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.