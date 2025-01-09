Bodrum Belediye Başkanı\'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Basın kuruluşları ve basın çalışanlarını demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsuru olarak gördüklerini belirten Başkan Mandalinci, mesajında şunları söyledi: "Araştırdıkları gerçeklerle tanığı olduğumuz zamanı onurlandıran ve tuttukları ışıkla karanlık noktaları görmemizi sağlayan gazeteciler, halkımızın gözü, kulağı ve vicdanıdır. Halkın doğru, objektif haber alma ve bilgi edinme hakkına hizmet eden basın, önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir. Bu nedenle halkın ve gerçeğin sesi olması gereken basın kuruluşları ve basın çalışanları, demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurudur. Ülkemizin aydınlık geleceğinde önemli bir rol üstlenen basın çalışanları, ne yazık ki halen çetin ve zorlu mücadeleler vererek mesleklerini devam ettiriyorlar. Engel ve çalışma saati tanımayan, doğru, objektif ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla bilgi akışı sağlayan basın emekçilerimiz hak ettikleri değere bir an önce kavuşturulmalıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğü için sürekli mücadele eden, sansür, mobbing ve işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya bırakılan basınımızın değerli temsilcileri, hakları olan güvencelere bir an önce sahip olmalıdır. Çünkü basın ne kadar özgür ve bağımsızsa, halkımız da o kadar özgür ve bağımsız olacaktır. Basın çalışanlarının iş güvencesi ve ifade özgürlüğü mutlaka güvence altına alınmalıdır. Bu değerli meslek yükseltilmeli ve yüceltilmelidir. Yerel yönetimler olarak bizler, basın çalışanlarının haklarını yasal garantiye kavuşturacak mücadelenin ortağı olmaya hazırız. Bodrum'un sesi ve vicdanı olan değerli dostlarım; ilçemizin sorunlarını gündeme getiren, halkımızın sesini duyuran ve çalışmalarımızın karnesini çıkaran en büyük destekçimizsiniz. Verdiğiniz emek, bizlerin daha iyi hizmet sunabilmesi için kıymetli ve önemlidir. Bodrum Belediyesi, yerel basınımızla güçlü bir iş birliği içindedir. Bodrum halkını doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirebilmeniz için ulaşılabilir ve şeffaf olmayı ilkemiz kabul ediyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü, basın çalışanlarının demokrasi, özgürlük ve çalışma hakları için verdikleri mücadeleyi hatırlamamızı sağlayan bir gün olarak kabul ediyor ve bu günü anlamlı kılan tüm gazetecileri saygıyla anıyorum. Halkın haber alma hakkını savunan, kişisel çıkar gütmeyen, doğru ve gerçek haber peşinde koşan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" - MUĞLA