Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci belediye personeli ile bayramlaştı

19.03.2026 21:57  Güncelleme: 21:58
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye binası önünde personelle bir araya geldi. Başkan, konuşmasında bayramın önemine vurgu yaptı ve belediye çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı.

Bayramlaşmaya Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve ilçe yönetimi, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Belediye-İş Muğla Şube Başkanı Ender Akbay, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ve belediye çalışanları katıldı.

Başkan Mandalinci, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, "Mübarek Ramazan ayını hayırlısıyla tamamladık. Öncelikle sizlerin, ailelerinizin ve sevdiklerinizin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Küslüklerin son bulduğu, ayrışmaların olmadığı, manevi duyguların arttığı ve dayanışma içerisinde nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye-İş Sendikası ile imzalanan yeni toplu iş sözleşmesine de değinen Başkan Mandalinci, Personel A.Ş. bünyesinde çalışan emekçilerin en düşük yevmiyesinin bin 945 Türk Lirası'na yükseltildiğini belirtti. Ayrıca kadın çalışanlara da ayda bir gün özel izin hakkı tanındığını, doğum izinlerinin ise iki hafta artırılarak 18 haftaya çıkarıldığını açıkladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman çalışma arkadaşlarının yanında olduklarını vurgulayan Başkan Tamer Mandalinci, "İyi ki varsınız, bizler için son derece kıymetlisiniz. Her biriniz bu ailenin bir parçasısınız. Güler yüzünüz ve özverili çalışmalarınız için tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 22:12:38. #7.13#
