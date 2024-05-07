Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kumbahçe Mahallesi'ne saha ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kumbahçe Mahallesi'ne saha ziyareti gerçekleştirdi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kumbahçe Mahallesi\'ne saha ziyareti gerçekleştirdi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan işletmeleri ziyaret ederek sorunları tespit etti ve esnafın taleplerini dinledi. Sahil şeridindeki düzenlemelerin yapılması için çalışmalar başlatıldı.

07.05.2024 11:24  Güncelleme: 11:29
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kumbahçe Mahallesi'ne saha ziyareti gerçekleştirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, işgaliye komisyonu, ilgili birim müdürleri, Kumbahçe Mahallesi Muhtarı Zehra Bilgin ile mahallede sahil şeridinde bulunan işletmeleri ziyaret etti. İncelemelerde bulunarak sorunları yerinde tespit eden Başkan Mandalinci, esnafın talep ve şikayetlerini dinledi.

Ziyaret ettiği işletmelerde esnafa iyi bir sezon geçirmelerini dileyen Başkan Mandalinci, "Vatandaşlarımızın sahilden rahatlıkla yararlanabilmesi için sahil şeridindeki işletmelerimizden bazı düzenlemeler isteyeceğiz. İşgaliyeler konusunda değerlendirmeler yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz de daha sık denetimler yaparak esnafımızın da vatandaşlarımızın da huzurunu ve mutluluğunu sağlayacak" dedi.

Başkan Mandalinci, saha ziyaretlerinde yerinde tespit ettiği ihtiyaç ve sorunları ilgili birim amirleriyle görüşerek düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını istedi. Kumbahçe Mahallesinde bulunan yeşil alanların da düzenli ve temiz olarak değerlendirilmesi konusunda talimat verdi.

Belediyenin planlamaları doğrultusunda sahil şeridindeki işletmelerin masa ve sandalyeleri en az 3 metre geriye çekilerek vatandaşların sahili rahatlıkla kullanması sağlanacak. Saha ziyaretlerinin diğer mahallelerde de devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kumbahçe Mahallesi'ne saha ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika

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