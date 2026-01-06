Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi\'ne bir yılda 187 bin 331 arama yapıldı

Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi ve Saha Çözüm ekipleri, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla binlerce kişiye ulaşıp talep, öneri ve şikayetlerini dinledi.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çağrı Merkezi, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da binlerce vatandaşın talep, öneri ve şikayetini kayıt altına alarak ilgili müdürlüklere iletti. Bodrum Belediyesi sorumluluğunda olmayan konu ve talepler de kayıt altına alınarak Muğla Büyükşehir Belediyesi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılı içerisinde Çağrı Merkezi'ni 187 bin 331 vatandaş ararken, 4 bin 500 saatin üzerinde görüşme gerçekleştirildi. Toplam 55 bin 792 talep alınırken, bu taleplerin yüzde 87'si sonuçlandırıldı. Web sitesi ve e-posta üzerinden alınan 3 bin 425 talebin yüzde 82's'i çözüme kavuşturuldu. WhatsApp iletişim hattı üzerinden gelen 11 bin 791 talebin ise yüzde 85'i sonuçlandırıldı. 22 Mayıs itibarıyla yapay zeka destekli iletişim araçlarını da kullanmaya başlayan Çağrı Merkezi'ne bu kanal üzerinden 784 talep iletilirken, taleplerin yüzde 94'ü çözüme kavuşturuldu.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri de yıl boyunca kent genelinde vatandaşlarla birebir iletişim kurarak talep, öneri ve şikayetleri ilgili birimlere aktarmaya devam etti.

Bu kapsamda ekipler; esnaf ziyaretlerinde 3 bin 350 kişiyle, pazar yerlerinde gerçekleştirilen saha çalışmalarında 1 bin 530 kişiyle, engelli vatandaşlara yapılan ziyaretlerde 245 kişiyle, 75 yaş üstü yaşlı ziyaretlerinde ise 825 kişiyle görüştü. İletilen talep, öneri ve şikayetler ilgili müdürlükler ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarıldı ve sürecin takibi sağlandı.

Belediye ekipleri, 2026 yılında da çalışmalarına titizlikle devam edecek. - MUĞLA