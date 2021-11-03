Bodrum Belediyesi elektrik ekipleri kesintisiz çalışıyor - Son Dakika

Bodrum Belediyesi, Bodrum'un birçok sokak ve caddesinde aydınlatma çalışmaları gerçekleştirip meydana gelen arızalara da anında müdahale ediyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı elektrik birimi, yarımada genelinde gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Belediye hizmet binaları, kamu kurumları, okullar, kültür merkezileri, spor tesisleri, geçici hayvan bakım merkezleri, çocuk parkları ile sokak ve caddelerin elektrik tesisatlarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren ekipler, meydana gelen arızalara da mesai kavramı gözetmeksizin anında müdahale ediyor. Aydınlatma problemi yaşanan yerlerin tespiti ve vatandaştan gelen talepler doğrultusunda oluşturulan program dahilinde aydınlatma çalışmaları da gerçekleştiren ekipler, Bodrum cadde, sokak ve parklarını akıllı aydınlatma sistemleri ile donatarak elektrik tasarrufu sağlıyor.

2021 yılında şu ana kadar 1667 adet elektrik arızası gideren Bodrum Belediyesi ekipleri, 1973 adet elektrik bakımı gerçekleştirdi. Cevat Şakir ve Neyzen Tevfik Caddelerinde 120 adet akıllı direk dikimi yapıldı. - MUĞLA