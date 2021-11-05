Bodrum Belediyesi gazi ve ailelerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, gazi ve ailelerine ziyaretler gerçekleştiriyor.

Gazi ve aileleri ile görüşen Halkla İlişkiler Birimi ekipleri, gazi ve ailelerin belediyeden beklenti ve taleplerini dinledi. Bugüne kadar 12 gazi ve ailesini ziyaret eden ekipler, önümüzdeki günlerde ise tüm gazi ve ailelerine ziyaretlerini sürdürecek. Halkla İlişkiler birimi personelleri, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın selamlarını ileterek, başlattıkları ziyaretlerde, öncelikle gazi ve ailelerin başta sağlık ve ulaşım talepleri olmak üzere tüm istek ve önerilerini raporluyor. Gelen talepler ilgili birimlere bildirilerek çözüm süreçleri başlatılıyor.

Halkla İlişkiler Birim Şefi Tolga Karademir, " "Bodrum Belediyesi olarak gazilerimizi ve şehit ailelerimizi, sadece şehitler ve gaziler gününde değil, taleplerini dinlemek, çözüme kavuşturmak için her zaman ziyaret ediyoruz. Gazilerimize hak ettikleri değeri vermek, onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek, ilçemizde sağlıklı ve mutlu yaşam sürmelerini sağlamak amacı ile ziyaretlerimize devam edeceğiz. Belediyemizin halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında, önümüzdeki günlerde bu ziyaretlerimizi yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız, esnaflarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karademir, "Halkımızın, Belediyemizden, Başkanımızdan istek ve taleplerini almak ve çözüme ulaştırmak için çalışıyoruz. Ancak acil durumlarda 153 ya da 4440048 numaralı hattımızı arayarak her zaman Belediyeye ulaşabilirsiniz." dedi.

Ziyaret edilen gazi ve aileleri, gösterdikleri ilgiden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve Bodrum Belediyesi'ne teşekkür etti. Belli bir plan dahilinde engelli vatandaşlar, şehit aileleri, esnaflar, yaşlılar ve STK'lara önümüzdeki günlerde ziyaretler gerçekleştirilecek. - MUĞLA