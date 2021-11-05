Üye Girişi
Bodrum Belediyesi gazi ve ailelerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Bodrum Belediyesi gazi ve ailelerini yalnız bırakmıyor

05.11.2021 00:57
Bodrum Belediyesi gazi ve ailelerini yalnız bırakmıyor

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, gazi ve ailelerine ziyaretler gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, gazi ve ailelerine ziyaretler gerçekleştiriyor.

Gazi ve aileleri ile görüşen Halkla İlişkiler Birimi ekipleri, gazi ve ailelerin belediyeden beklenti ve taleplerini dinledi. Bugüne kadar 12 gazi ve ailesini ziyaret eden ekipler, önümüzdeki günlerde ise tüm gazi ve ailelerine ziyaretlerini sürdürecek. Halkla İlişkiler birimi personelleri, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın selamlarını ileterek, başlattıkları ziyaretlerde, öncelikle gazi ve ailelerin başta sağlık ve ulaşım talepleri olmak üzere tüm istek ve önerilerini raporluyor. Gelen talepler ilgili birimlere bildirilerek çözüm süreçleri başlatılıyor.

Halkla İlişkiler Birim Şefi Tolga Karademir, " "Bodrum Belediyesi olarak gazilerimizi ve şehit ailelerimizi, sadece şehitler ve gaziler gününde değil, taleplerini dinlemek, çözüme kavuşturmak için her zaman ziyaret ediyoruz. Gazilerimize hak ettikleri değeri vermek, onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek, ilçemizde sağlıklı ve mutlu yaşam sürmelerini sağlamak amacı ile ziyaretlerimize devam edeceğiz. Belediyemizin halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında, önümüzdeki günlerde bu ziyaretlerimizi yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız, esnaflarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karademir, "Halkımızın, Belediyemizden, Başkanımızdan istek ve taleplerini almak ve çözüme ulaştırmak için çalışıyoruz. Ancak acil durumlarda 153 ya da 4440048 numaralı hattımızı arayarak her zaman Belediyeye ulaşabilirsiniz." dedi.

Ziyaret edilen gazi ve aileleri, gösterdikleri ilgiden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve Bodrum Belediyesi'ne teşekkür etti. Belli bir plan dahilinde engelli vatandaşlar, şehit aileleri, esnaflar, yaşlılar ve STK'lara önümüzdeki günlerde ziyaretler gerçekleştirilecek. - MUĞLA

Halkla İlişkiler, Ahmet Aras, Bodrum, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi gazi ve ailelerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler 00:49 ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti 00:35 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir 23:52 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi 23:16 Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı 21:27 Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu 20:16 Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü 17:46 Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 17:00 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:54 Fenerbahçe adeta küllerinden doğdu! Sarı kanarya, Royal Antwerp'i 3-0 gibi bir sonuçla hezimete uğrattı
00:49 ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler
00:34 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
00:32 Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik
00:12 Nijer'de yaşanan terör saldırısında belediye başkanı da dahil 69 kişi hayatını kaybetti
00:04 ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs için para yardımı yapılmış
23:51 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
23:34 İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi
23:16 Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi
23:14 Galatasaraylı kaleci Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler
Fenerbahçe adeta küllerinden doğdu! Sarı kanarya, Royal Antwerp'i 3-0 gibi bir sonuçla hezimete uğrattı Fenerbahçe adeta küllerinden doğdu! Sarı kanarya, Royal Antwerp'i 3-0 gibi bir sonuçla hezimete uğrattı         
00:54
Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı         
00:37
Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik         
00:33
İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi         
23:34
Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı         
22:45
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz         
19:12
Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor         
17:35
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 01:03:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi gazi ve ailelerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement