Bodrum Belediyesi Kasım ayı muhtarlar toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Kasım ayı Muhtarlar toplantısı Bodrum Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muhtarlar Derneği Bodrum İlçe Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz, Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Kurtini ve mahalle muhtarlarının katılımı ile gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi, mahallelerdeki taleplerin çözüme kavuşturulması, hizmetlerinin sağlıklı ve daha hızlı ve bir şekilde ilerleyebilmesi için mahalle muhtarı ile sıkı iletişim halinde çalışmalarını yürütüyor.

Toplantıda, 2022 yılının umutla baktıklarını ve Bodrum'a yapılacak hizmetler için 2022 yılı bütçesini arttırdıklarını ifade eden Başkan Aras "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizler de tabi ki yoğun bir şekilde görevinizin başındasınız. Bodrum hareketli, nüfus yüksek, nüfusun artmış olması tabi bize ekonomik açıdan aslında katkı da sağlıyor. Özellikle esnaf memnun gördüğüm kadarı ile çok sıkıntı yok. Tabi bizim iş yükümüzü arttırsa da, en azından ekonomik açıdan Bodrum'a belli bir katkı sağladığı kesin bu gelen nüfusun. Şimdi hal böyle iken problemli alanlarda sürmekte. İşler faaliyetler çok yoğun devam etmekte, Fen işlerimiz, Temizlik işlerimiz, Destek hizmetlerimiz bütün gücü ile görevini yapmaya çalışıyor.

Başkan Aras "200 milyonluk bütçemizi 750 milyona çıkardık"

Bizim için asıl olan bütçenin arttırılması idi. Burada çok ciddi bir başarı sağladık. İki senede, iki buçuk senede 200 milyonluk alınan bütçenin 750 milyona çıkartılması büyük bir olaydır. Biz çünkü Bodrum'un 200 milyonu hak etmediğini düşünüyoruz. Fen İşleri bütçemiz geçtiğimiz yıl 70 milyondu, şu anda 2022 yıl için Fen işleri bütçemiz 150 milyon oldu. Destek hizmetleri, Park Bahçe, Temizlik işleri gibi daha birçok aktif birime de 2022'ye bütçemizi arttırarak gireceğiz. Bu önemli bir şey, bu salgın döneminde, bu kadar maliyetlerin arttığı bir dönemde, bütçenin artırılıyor olması bizim yaptığımız çalışmalar sayesindedir. Kayıp kaçak kontrolü yapıyoruz. Ecrimisiller işgaller daha önceden hiç tespit edilmemiş bir sürü gelir kaynağı tespit ettik. Böylece ciddi bir gelir bütçesi yaptık. Bu 750 milyonun yüzde 50 yatırıma gidecek nerdeyse bu çok önemli bir şey. O yüzden önümüzdeki yıl yatırımların veya çalışmaların, hizmetlerin daha fazla olacağını buradan söyleyebiliriz. 2022 yılı bizim için özellikle alt yapının da büyük ölçüde tamamlanması ile daha çok üst yapıya ağırlık vermemiz, böylece şikayetlerin bir çoğunu geride bırakmış olacağımız bir yıl olacaktır. Nüfus artışımız ile sosyal, kültürel alanlara ihtiyaçlar doğdu. Parklar, spor tesisleri, insanların nefes alacağı kültürel faaliyetlerin yürütebileceği atölyeler bir sürü ihtiyaç doğdu. Bunlarla ilgili yine siz muhtarlarımızın da talepleri oluyor. Biz de belediye olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. 2022 yılında Belediye Etüt projemizin de çok ciddi yatırımları olacak. Hayata geçirmiş olacağız.

"Karaova'nın bütün köylerine yatırım yapacağız"

Köylerde yatırımların daha da artacağını belirten Başkan Aras, "Karaova'daki bütün köylerimizin alt yapı, üst yapı çevre düzenlemesi hatta estetik bir çalışma başlatacağız. Orada bir tarihi yer varsa ortaya çıkartacağız. O bölgeyi olduğu gibi ele alıyoruz. Bütün köylerimizde kanalizasyona kadar her şeyi adım adım planlamamız lazım. Etrim'de arazimizde okul yaptık, bir sürü çocuk geldi gitti. İyi güzel bir şey oldu. Sadece Etrim'le kalmaz bütün köylerimize yatırım yapacağız. Bütün köylerimize dokunmamız lazım" diye konuştu.

Karaova Mahallesi Muhtarı Muhammet Karademir, önümüzdeki günlerde açılışı yapılan Mustafa Kalem Parkı'ndaki yeni yapılan Belediye Kafe için Karaova'da vatandaşların çok memnun olduğunu belirterek Başkan Aras'a teşekkür etti.

Öncelikle yol çalışmalarına hız vereceklerini belirten Başkan Aras, toplantıda muhtarların taleplerini tek tek dinledi. Muhtarlardan gelen talepleri ilgili birimlere iletilmesi için gerekli talimatı verdi.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğünce, 56 mahalle muhtarlığına düzenli olarak yapılan ziyaretlerle mahalle sakinleri tarafından muhtarlara iletilen talep, öneri ve şikayetler dinlenerek çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere iletiliyor. - MUĞLA