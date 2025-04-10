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Bodrum Belediyesi'nde Yeni Encümen ve Komisyon Üyeleri Belirlendi

Bodrum Belediyesi\'nde Yeni Encümen ve Komisyon Üyeleri Belirlendi

Bodrum Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısında, bir yıl süreyle görev yapacak yeni encümen ve komisyon üyeleri belirlendi. Toplantı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin başkanlığında gerçekleşti ve 25 gündem maddesi görüşüldü.

10.04.2025 13:37  Güncelleme: 13:40
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Bodrum Belediyesi 2025 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısında yeni encümen ve komisyon üyeleri belirlendi.

Bodrum Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 9 Nisan Çarşamba günü Herodot Kültür Merkezi'nde Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin başkanlığında gerçekleşti. 25 gündem maddesinin yer aldığı toplantıda, bir yıl süreyle görev yapacak yeni encümen ve komisyon üyeleri belirlendi.

Olağan Meclis Toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşması ile başlayan mecliste Başkan Mandalinci, bir ay içinde yapılan belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi gereğince bir yıl süreyle görev yapacak yeni encümen üyeleri gizli oylamayla seçildi. Ardından, Belediye Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca bir yıl süreyle görev yapacak komisyon üyeleri belirlendi.

Yapılan oylamada meclis üyeleri Azat Öztürk, Hüseyin Cem Köylü ve Deniz Koca yeni encümen üyesi seçildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi'nde Yeni Encümen ve Komisyon Üyeleri Belirlendi - Son Dakika

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