Bodrum Belediyesi'nden Çevre Dostu Yılbaşı Süslemeleri - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'nden Çevre Dostu Yılbaşı Süslemeleri

Bodrum Belediyesi\'nden Çevre Dostu Yılbaşı Süslemeleri

Bodrum Belediyesi, ağaç budama çalışmalarından arta kalan odun ve dalları değerlendirerek geri dönüşümle yılbaşı ağaçları yaptı. Yeni yıl süslemeleri ile çevre dostu bir yaklaşım sergilendi.

30.12.2024 14:37  Güncelleme: 14:41
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Bodrum Belediyesi, yeni yıl süslemeleri kapsamında ağaç budama çalışmalarından arta kalan odun ve dalları değerlendirerek yılbaşı ağacı yaptı.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çevre dostu yaklaşımla ağaç budama çalışmalarından biriktirdiği odun ve dalları değerlendirdi. Ekipler, sıfır atık kapsamında artan malzemeleri bir araya getirerek geri dönüşümle yeni yıl ağaçları hazırladı. Yılbaşı ağaçları, farklı birimlere yerleştirilip süslenerek belediyenin farklı bir atmosfere bürünmesi sağlandı. Doğanın sunduğu kaynakların israf edilmeden değerlendirildiği çalışmalar, yeni yıl süslemelerine farklı bir boyut kazandırırken belediye personeli de ağaçları ilgiyle karşıladı. Işıklandırma ve yeni yıl süslemeleriyle renkli görüntülere sahne olan çalışma, görsel şölene dönüştü.

Geri dönüşümün öneminin vurgulandığı proje, yeni yıl süslemelerine çevre dostu bir boyut kazandırdı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, vatandaşları çevreye daha duyarlı olmaya teşvik ederek geri dönüşümün öneminin de vurgulandığını belirtirken proje hakkında şunları söyledi:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu projede yeni yıl süslemelerine farklı bir boyut kazandırdık. Belediyemizin farklı noktalarına koyduğumuz ağaçlar, tamamen geri dönüşüm yöntemiyle yapıldı. Budama çalışması yaptığımız ağaçlardan elde ettiğimiz parçaları atmak ya da yakmak yerine farklı bir tasarıma yapmak istedik. Yılbaşı ağaçları hazırlayarak belediye birimlerimize dağıttık. Birim çalışanlarımız da büyük bir keyifle süslemeleri yaptı. Şu an belediyemizin birçok noktası ışıl ışıl bir görüntü oluşturdu. Tabii ki burada en önemli hedefimiz, geri dönüşüme sunduğumuz katkı. Atıl durumda olan her şeyi değerlendirmenin önemini vurgulamak istiyoruz. Saha çalışması sırasında kurumuş ve atılmış bir ağaca rastladık. Talimatımla onu da alıp Bodrum'un evlerinin berraklığına bürünmesi için beyaza boyadık. Ardından da nazar boncuklarıyla süsleyerek belediyemizin önüne yerleştirdik. Harika bir görünümü oldu. Yeni yıla ışıl ışıl, rengarenk ve neşeyle giriyoruz. 2025 yılının renkli ve neşeli günler getirmesini diliyor, herkesin yeni yılını kutluyorum" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi'nden Çevre Dostu Yılbaşı Süslemeleri - Son Dakika

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