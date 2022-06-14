Bodrum Belediyesi'nden Hayvanseverlere Sahiplenme Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum Belediyesi'nden Hayvanseverlere Sahiplenme Çağrısı

14.06.2022 09:39
Bodrum Belediyesi'nden Hayvanseverlere Sahiplenme Çağrısı

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, can dost sahiplenmek isteyen vatandaşlara, yasadışı hayvan satışı yapılan yerlerdeki hayvanları değil Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri'ndeki bütün bakımları ve aşıları yapılmış canları sahiplenmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, can dost sahiplenmek isteyen vatandaşlara, yasadışı hayvan satışı yapılan yerlerdeki hayvanları değil Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri'ndeki bütün bakımları ve aşıları yapılmış canları sahiplenmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Bodrum Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, 616 köpek ve 297 kedi misafir ediliyor. Merkezlerde veteriner hekimler ve teknikerler tarafından haftada 170 ile 200 arası kısırlaştırma ameliyatı ve 300'e yakın bakım ve muayene gerçekleştiriliyor.

İlgili müdürlük tarafından 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle bin 872 hayvanın kısırlaştırıldığı, 5 bin 142 hayvanın muayeneleri ve bakımlarının yapıldığı, bin 352 hayvanın aşılandığı, 41 hayvanın ise sahiplendirildiği bilgisi verildi.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, özellikle tatil için kenti ziyaret eden vatandaşların sahip olduğu hayvanlarını ilçeye bıraktığını ve sokaklardaki hayvan popülasyonunu artırdığını belirterek şunları söyledi:

"Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce, insanlara koşulsuz sevgi sunan dostların aşı, çipleme ve bakımlarını yaparak tekrar sahiplendirilmesi için yoğun çaba harcıyor. Bu konuda en büyük destekçilerimiz hiç şüphesiz Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ve kıymetli Veteriner Hekimlerimizdir. Bizlerin önünü açıyor ve desteklerini hiç esirgemiyorlar. Vatandaşlarımızdan da ricamız sahiplenme konusunda daha duyarlı olmalarıdır."

YORUMLAR
500
Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok Bar işletmecisi ile polisten kaçırmaya çalışan 9 kişiye gözaltı (2) Bar işletmecisi ile polisten kaçırmaya çalışan 9 kişiye gözaltı (2)
Kaynak: ANKA

DOST Partisi, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi'nden Hayvanseverlere Sahiplenme Çağrısı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
09:21 Sosyal medya fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf Paris'te hayatlarını birleştirdi! 3 gün boyunca düğün yapacaklar
09:20 Curry'nin inanması güç rekoru sona erdi! 233 maç sonra üçlük isabeti bulamadan maç tamamladı
09:17 Şentop'tan polise yumruk atan HDP'li vekile tepki: Dokunulmazlık zırhını suistimal etmesi haddini bilmezliktir, dokunulmazlığı kaldırılmalıdır
09:15 İtalya'da Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği helikopter kazasında belirsizlik sürüyor: Helikopterin karakutusu ortalarda yok
09:03 Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın! İşte bazı ülkelerde yanlış anlaşılabilecek davranışlar
08:46 Burak Yılmaz Hollanda yolcusu! Türk iş adamı takımına transfer etmek istiyor
08:41 Miçotakis'i "sert olmaya" iten Türkiye raporu: Denizlere hakim oldular, bölgesel tüm meselelerde varlar
08:25 İran, Türkiye'ye gelen İsrailli turistleri kaçırma planı için harekete geçti! Operasyonu MİT son anda önledi
01:12 Bakan Bozdağ, HDP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi
00:23 Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış devam edecek, sel ve su baskınlarına dikkat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 09:48:31. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi'nden Hayvanseverlere Sahiplenme Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement