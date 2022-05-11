Bodrum Belediyesi'nin Deniz Dibi Temizliği Bitez'de Devam Etti - Son Dakika

Bodrum Belediyesi tarafından bu sene sekizincisi düzenlenen deniz bibi temizliği etkinliği bu kez Bitez'de yapıldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce bu yıl Türkbükü'nden başlatılan ve yarımada koylarında sırasıyla devam eden etkinlik, bu hafta Bitez sahili ve liman bölgesinde düzenlendi. Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizliği Etkinliği'ne, Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu Kartal Sınıfı öğrencileri de sahil temizliği yaparak destek verdi. Bodrum Belediyesi yetkilileri tarafından öğrencilere geri dönüşüm ve çevre temizliği ile ilgili de bilgiler verildi.

Deniz ve sahillerin temiz tutulması için farkındalık oluşturma amacıyla 8 yıldır devam eden faaliyetin Bitez etabı yaklaşık iki saat sürdü. Bodrum Belediyesi'nin gönüllü dalgıçlarından oluşan ekip, 86 kilogram plastik, 125 kilogram metal, 32 kilogram tekstil, 73 kilogram cam ve 26 kilogram diğer atıklar olmak üzere toplamda 342 kilogram atık topladı. Çalışma sonunda toplanan atıklar ise Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

"Denize En Çok Mavi Yakışır" etkinliği, 18 Mayıs Çarşamba günü Torba'da devam edecek.